Rekordowe erupcje najwyższego gejzeru na świecie

​Steamboat Geyser w Parku Narodowym Yellowstone jest ostatnio niezwykle aktywny. Naukowcy nie wiedzą, czym to jest spowodowane.

Zdjęcie Steamboat Geyser podczas małej erupcji /123RF/PICSEL

12 czerwca o 12:52 czasu lokalnego Steamboat Geyser w Parku Narodowym Yellowstone wyrzucił ogromne ilości pary ze swojego wnętrza. 15 czerwca o 16:40 czasu lokalnego zrobił to ponownie. To najkrótszy odstęp między erupcjami, jakie kiedykolwiek odnotowano. O samym odkryciu poinformowano dopiero teraz.

Reklama

Naukowcy nie potrafią określić, czym jest spowodowana tak krótki odstęp między erupcjami, ale uspakajają. Aktywność pojedynczego gejzeru nie wskazuje na żadne nowe zagrożenie płynące ze strony superwulkanu Yellowstone, który skrywa się pod parkiem.



Erupcje Steamboat Geyser odnotowuje się dopiero od 1982 r., więc nie ma pewności, czy wcześniej nie dochodziło do równie krótkich odstępów. Gejzery mają jednak to do siebie, że wyrzucają parę nieregularnie. W samym 2018 r. odnotowano 32 erupcje gejzeru. Przez sześć miesięcy w 2019 r. było ich aż 24.



Steamboat Geyser to najwyższy na świecie aktywny gejzer, należący do kompleksu Norris Geyser Basin w Parku Narodowym Yellowstone. Podczas największych eksplozji wyrzuca wodę oraz parę wodną o temperaturze 92oC na wysokość ponad 90 m. Z reguły obserwuje się jednak erupcje o wysokości do 12 m.