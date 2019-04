Już wkrótce rozpocznie się przebudowa słynnej plaży Waikiki na Hawajach. Działanie to ma na celu ochronę mieszkańców przed przyszłymi powodziami wywołanymi zmianami klimatycznymi.

Zdjęcie Czy uda się uratować Hawaje? /123RF/PICSEL

Na Hawajach odnotowano wzrost poziomu morza o ponad 15 cm w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, a sytuacja będzie się pogarszać. Symulacje komputerowe wskazują, że Honolulu może być nawiedzane przez regularne powodzie w ciągu najbliższych 15 lat. Do końca wieku poziom wód otaczających wyspy może wzrosnąć aż do 1 m.



"To tylko kwestia czasu, kiedy znaczące katastrofy wpłyną na społeczność linii brzegowej Hawajów, a wraz ze wzrostem poziomu morza rośnie potencjalny wpływ katastrof. W związku z tym rozsądne jest rozpoczęcie planowania zmian" - czytamy w raporcie.



Władze Hawajów zamierzają przeprojektować linię brzegową wysp, co ma na celu zapobieżenie powodziom w przyszłości. Oczekuje się, że zmiany będą wprowadzane stopniowo i potrwają całą dekadę. Podobne rozwiązania mogą zostać wykorzystane także w innych miastach.