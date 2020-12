Przodkowie ludzi mogli hibernować

​Naukowcy dokonali szokującego odkrycia. Okazuje się, że przodkowie ludzi współczesnych mogli hibernować jak niedźwiedzie.

Wiele ssaków ma zdolność do hibernacji, ale ludzie nie. Dzięki nowym badaniom nad skamieniałościami znalezionymi w Hiszpanii, naukowcy odkryli, że przodkowie Homo sapiens mogli hibernować, gdy warunki środowiska były surowe i brakowało żywności.

Naukowcy szczegółowo opisali kości znalezione w Atapuerca, w pobliżu miejscowości Burgos w północnej Hiszpanii. Tamtejsze jaskinie są w rzeczywistości masowym grobem. Uczeni znaleźli niezliczoną ilość kości pochodzących sprzed 400 000 lat, które prawdopodobnie należały do wczesnych neandertalczyków lub ich przodków.



Naukowcy twierdzą, że ślady uszkodzeń kości są wręcz bliźniaczo podobne do tych obserwowanych w kościach hibernujących zwierząt. To prowadzi do przekonania, że przodkowie hominidów mogli doświadczać ekstremalnego zimna setki tysięcy lat temu, spowalniać swój metabolizm i hibernując przez miesiące zimowe.



W badaniach przeprowadzonych przez Jeana-Luisa Arsuaga i Antonisa Bartsiokasa szczegółowo opisano sezonowe zmiany w kościach neandertalczyków. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "L'Anthropologie".



Sezonowe wahania wskazują, że wzrost kości był zaburzony przez miesiące w odstępach rocznych. Sugeruje to, że przodkowie ludzi współczesnych byli okresowo "w stanach metabolicznych", które pomogły im przetrwać przez długi czas w niskich temperaturach z ograniczonymi zapasami żywności".



Ten sam wzór zaburzeń wzrostu, przedstawiony jako zmiany patologiczne, występuje w kościach hibernujących ssaków, w tych u niedźwiedzi jaskiniowych. Co więcej, badacze zwrócili uwagę, że w dolinie rzeki Sima znaleziono równieższczątki hibernującego niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus deningeri), dowodząc, że miejsce to było idealne do hibernacji.



Naukowcy są podzieleni - wielu z nich zauważa, że przecież Inuici i ludzie Sa'mi żyją w niezwykle zimnych i surowych warunkach, a nie hibernują. Arsuaga i Bartsiokas twierdzą, że dieta Inuitów i Sa'mi bogata w tłuste pokarmy (jak ryby i renifery) zapewnia tym populacjom wystarczającą ilość składników odżywczych podczas zimy. Nie ma potrzeby, by zapadać w hibernację. W przeciwieństwie do tego, obszar otaczający rzekę Sima we współczesnej Hiszpanii ok. 500 000 lat temu nie dostarczał wystarczającej ilości pożywienia.



Debata trwa, a konieczne będą dalsze badania, m.in. genetyczne.



