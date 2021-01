Przełomowe osiągnięcie - uzyskano wodę prosto z powietrza

​Problem z dostępem do wody pitnej to coraz większy problem na całym świecie. Uczeni z Singapuru mają pomysł, jak mu zaradzić.

Zdjęcie To urządzenie może okazać się przełomowe w kontekście produkcji wody pitnej /materiały prasowe

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu w Singapurze stworzyli nową substancję zdolną do pozyskiwania wody z powietrza bez konieczności korzystania z zewnętrznego zasilania. Mowa o inteligentnym aerożelu, który może być wykorzystywany do tworzenia wody pitnej w środowiskach, w których trudno znaleźć czystą wodę.

Oglądany pod mikroskopem, aerożel przypomina gąbkę, choć nie trzeba go ściskać, aby uwolnić wodę, którą wchłania z powietrza. Do działania nie potrzebuje energii elektrycznej, a wilgotnym środowisku 1 kg aerożelu może wyprodukować 17 l wody dziennie.



Sekretem działania aerożelu są długołańcuchowe polimery, które pozwalają na przyciąganie i odpychanie wody. Inteligentny aerożel zbiera cząstki wody z powietrza, zamienia je w ciecz, a następnie uwalnia w formie płynu. Proces ten zwiększa swoją wydajność w obecności światła słonecznego.



Zmierzono, że aerożel opracowany przez uczonych z Singapuru cechuje się wyjątkową wydajnością. Aż 95 proc. pary wodnej, która wchodzi do aerożelu, wychodzi z niego jako woda w stanie ciekłym. Testy laboratoryjne wykazały, że aerożel może produkować wodę w sposób ciągły przez wiele miesięcy.



Woda zebrana przez aerożel spełnia wszelkie standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla wody pitnej.