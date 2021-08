Większość krajów dąży do rezygnacji z paliw kopalnych i minimalizacji emisji dwutlenku węgla. Dlatego właśnie tak ważne jest opracowanie alternatywnych źródeł energii. Silniki elektryczne napędzające samoloty to wciąż wizja odległej przyszłości, więc ogromne nadzieje wiąże się z paliwami wodorowymi.

Naukowcy MIT dokonali przełomu - opracowali prosty sposób do generowania paliwa wodorowego w dowolnym miejscu i czasie - wystarczy aluminium i woda. Wodór może zastąpić paliwa kopalne w silnikach odrzutowych. Jednak, aby można było go używać na szeroką skalę, gaz musi zostać przetransportowany z miejsca produkcji do miejsca wykorzystania. Co więcej, obecne metody wytwarzania wodoru powodują uwalnianie gazów cieplarnianych.



Prof. Douglas Hart, prof. Thomasem Eager i dr Laureen Merouehz z MIT wykazali, że wodór może być generowany poprzez reakcję aluminium z wodą. Zachodzi ona w temperaturze pokojowej i prowadzi do powstania wodorotlenku glinu przy jednoczesnym uwolnieniu wodoru. Istnieją dwa główne powody, dla których ta reakcja nie jest dziś powszechnie stosowana; jednym z nich jest to, że aluminium łatwiej reaguje z tlenem w powietrzu i tworzy tlenek glinu. Związek ten zapobiega reakcji aluminium z wodą. Dlatego, aby reakcja mogła zajść, wystarczy usunąć górną warstwę tlenku glinu i wrzucić aluminium do wody, upewniając się jednocześnie, że tlenek glinu nie powstanie ponownie.



Zdjęcie Paliwo wodorowe / 123RF/PICSEL

Z drugiej strony, do reakcji można użyć również czystego aluminium, jednak jest to energochłonne i szkodliwe dla środowiska. Aluminium jest używane w przedmiotach codziennego użytku, takich jak puszki po napojach i często kończy na wysypiskach śmieci. Może być to zatem dobry sposób na utylizację złomu.

Problemem jest to, że aluminium używane w tych przedmiotach jest często mieszane z innymi pierwiastkami, takimi jak krzem czy magnez, aby nadać mu dodatkowe właściwości, takie jak odporność na korozję i wytrzymałość.



Wstępne badania wykazały, że aluminium może być wykorzystywane jako łatwe do przechowywania i transportowania źródło wodoru. Dzięki temu można przechować wodór w gęstości 10 razy większe niż gdyby magazynować go w postaci sprężonego gazu.