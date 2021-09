Przełom w projektowaniu komputerów kwantowych

Naukowcy z japońskiego Riken Center for Emergent Matter Science osiągnęli kolejny przełom w zwiększaniu skalowalności komputerów kwantowych, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w Nature Nanotechnology. Dokonali tego używając krzemowych kropek kwantowych. Mają one kilka cech, które czynią je bardzo atrakcyjnymi do wykorzystania jako kubity, m.in. długi czas koherencji i duży potencjał skalowalności.

Aby z powodzeniem połączyć krzemowe kubity spinowe, konieczna jest możliwość splątania więcej niż dwóch z nich. Jest to coś, czego fizycy nie byli w stanie zrobić - aż do teraz. Naukowcy z Riken połączyli w krzemie układ trzech kubitów o wysokiej wierności i splątali je w jedno urządzenie.



- Operacje dwukubitowe są wystarczająco dobre do wykonywania podstawowych obliczeń logicznych. Ale system trzykubitowy jest minimalną jednostką do skalowania i implementacji korekcji błędów - wyjaśnił Seigo Tarucha z Riken.



Uzyskany w ten sposób stan trzech kubitów miał imponująco wysoką wierność, wynoszącą 88 proc. Był również w stanie splątania, który można było wykorzystać do korekcji błędów.



Urządzenie opracowane przez zespół to dopiero początek. Fizycy mają ambitne plany zbudowania komputera kwantowego na dużą skalę. Zespół Taruchy planuje zademonstrować prymitywną korekcję błędów przy użyciu urządzenia z trzema kubitami oraz wyprodukować urządzenia z dziesięcioma lub więcej kubitami.

Reklama