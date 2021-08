Przełom w produkcji baterii. Takich ogniw świat nie widział

Naukowcy biorący udział w projekcie opracowali nowy typ kolektora prądu i katody, który jest w stanie obudować części materiałów magazynujących energię i jednocześnie służyć jako powłoka ochronna. Projekt ten eliminuje wymóg stosowania w bateriach nieprzewodzących opakowań, które zwykle są używane do ochrony substancji chemicznych wewnątrz typowych baterii.

- Stworzyliśmy kolektory prądu, które służą jako opakowanie baterii, zapobiegając przedostawaniu się wody i tlenu do środka - powiedział James Pikul, szef zespołu naukowców.



Dzięki przełomowi, możliwa jest wyższa wydajność przestrzeni i gęstość energii cztery razy większą niż obecne mikrobaterie. Jedna z baterii jest na tyle mała, że można ją umieścić na kwiecie mniszka lekarskiego bez powodowania uszkodzeń. Bateria jest również na tyle mała i lekka, że może być przenoszona przez owady.



W przyszłości baterie oparte na nowej technologii mogą doprowadzić do powstania mniejszych latających dronów, ulepszonych wszczepianych urządzeń medycznych oraz nowych urządzeń IOT, które obecnie są niemożliwe do wykonania ze względu na rozmiar baterii.

Reklama