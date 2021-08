Przełom w produkcji baterii - ogniwo mniejsze od drobiny pyłu

Naukowcy upakowali taką samą ilość napięcia, jaką można znaleźć w baterii AAA w mikrosuperkondensatorze o wielkości drobiny pyłu. To pierwszy raz, gdy dokonano czegoś takiego, torując drogę miniaturowym systemom magazynowania energii, które mogą być bezpieczne wbudowane do gadżetów elektronicznych i urządzeń ubieralnych.

Nowa technologia może stanowić przełom w produkcji przyszłych urządzeń biomedycznych, które byłyby wszczepiane w ludzkie ciało. Takie systemy mogą obejmować proste czujniki do monitorowania natlenowania krwi lub większe, bardziej skomplikowane systemy do dozowania insuliny lub wspomagania niewydolnych organów.



Systemy wszczepiane w ciało muszą być bezpieczne, małe i mieć wystarczającą moc do działania, a kwestia zasilania jest w większości przypadków największą przeszkodą. Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz w Niemczech opracowali rozwiązanie tego problemu - i to w niewiarygodnie małej obudowie.



Naukowcy skupili się w szczególności na "biosuperkondensatorach", które są bardzo małymi superkondensatorami wykonanymi z biokompatybilnego materiału i które mogą pobierać energię z ciała. Do tej pory najmniejsze z tych urządzeń miało szerokość 3 mm3, co zostało przebite przez najnowszy prototyp - jego objętość wynosi zaledwie 0,001 mm3.



Dzięki temu biosuperkondensator jest w stanie dostarczyć do 1,6 V, mimo że jest mniejszy od drobinki kurzu. Warto auważyć, że podczas gdy napięcie jest podobne do baterii AAA, ilość prądu, który może przez nie przepływać jest znacznie mniejsza.



Ten mikrosuperkondensator był w stanie zasilić zintegrowany system czujników, mierzący wartość pH krwi. Ponadto, system magazynowania energii był w stanie poradzić sobie z realistycznymi warunkami panującymi w naczyniach krwionośnych w symulowanych kanałach mikroprzepływowych, które imitowały zmiany ciśnienia i przepływu krwi.

