47 proc. istniejących obecnie zawodów może zniknąć do 2030 roku. Ustąpią one miejsca nowym profesjom, kształtowanym przez 32 czynniki zmian - prognozują eksperci, autorzy raportu Pracownik Przyszłości zrealizowanego przez Infuture Hatalska Foresight Institute na zlecenie firmy Samsung.

Zdjęcie Czy w przyszłości zastąpią nas maszyny? /123RF/PICSEL

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników, zidentyfikowano 5 potencjalnych scenariuszy przyszłości - "Praca dla robotów", "Hollywoodzki model pracy", "Pod kontrolą", "Społeczni pracownicy dla planety" oraz "Wieczni pracownicy". Każda wizja przyszłości obejmuje także propozycje nowych zawodów, które mogą się pojawić w najbliższych latach, takie jak terapeuta robotów, haker zdrowia, projektant wrażeń mieszanej rzeczywistości, planetarianin, czy konsultant ds. zwinnej pracy. Elementem wspólnym dla tych scenariuszy i profesji są nowe kompetencje, których potrzebują pracownicy przyszłości.



Szczególnie istotne będą umiejętności z obszaru STEM (science, technology, engineering, maths) oraz szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe. 31 proc. przedstawicieli pokolenia X (44-53 lata) ocenia je jako bardzo istotne. Generacja Z (osoby poniżej 22 r.ż.) dostrzega przydatność umiejętności cyfrowych na rynku pracy przyszłości (20 proc.), jednak duże znaczenie ma dla nich również umiejętność krytycznego myślenia (12 procent). Zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, abstrakcyjne myślenie oraz umiejętność dzielenia się wiedzą - to kompetencje, którymi powinien wykazać się pracownik przyszłości.



Połączenie umiejętności cyfrowych z kompetencjami miękkimi to cenny kapitał pracowników przyszłości, który będzie miał kluczowe znaczenie przy zwiększającym się tempie innowacji i postępującej automatyzacji. Większość obowiązków wykonywanych obecnie przez ludzi może w przyszłości zostać zastąpiona pracą robotów lub sztucznej inteligencji (AI) - aż 60 proc. badanych uważa ten scenariusz za bardzo prawdopodobny.



Oprócz wiedzy i umiejętności pracownik przyszłości potrzebuje... urządzenia z dostępem do internetu. Już co czwarty przedstawiciel pokolenia Millenialsów (23-34 lata) wykonuje swoją pracę zdalnie z dowolnego, wybranego miejsca. 25 proc. Millenialsów deklaruje, że chętnie pracowałoby w ten sposób, gdyby miało taką możliwość. Co ciekawe, dla młodszego pokolenia pracowników przyszłości bardziej liczy się to, czy praca, którą wykonują pozwala im uwolnić potencjał kreatywności (26 proc.) niż to jak wysokie są zarobki (19 procent). Pracownicy powyżej 35 r.ż. cenią sobie natomiast brak stresu (30 proc.) i elastyczność godzin pracy (31 procent). Niezależnie od wieku, pracownicy przyszłości zdecydowanie przedkładają satysfakcję w z wykonywanej pracy nad wysokość pensji.



Co trzeci przedstawiciel pokolenia Millenialsów i pokolenia Z deklaruje gotowość na zmiany technologiczne i gospodarcze oraz nowe, wynikające z nich zadania. Optymizm cechuje zwłaszcza Millenialsów, którzy utożsamiają zmiany technologiczne z nowymi perspektywami i wyzwaniami. Zmian związanych z rozwojem technologii najbardziej obawia się pokolenie X. 27 proc. pracowników powyżej 44 r.ż. niepokoi się, że czy poradzi sobie z tym wyzwaniem.



Obawy związane z cyberbezpieczeństwem nie są obce pracownikom przyszłości. 57% ankietowanych jest przekonanych, że zmiany technologiczne, zwłaszcza postępująca automatyzacja wiążą się z dużym zagrożeniem cyberatakami.



Szacuje się, że 65 proc. dzieci urodzonych po 2007 r. będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dlatego niezwykle istotne jest kształtowanie w najmłodszym pokoleniu umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy przyszłości.



Mobilność i rozwój technologii zapewniają pracownikom przyszłości swobodę wyboru miejsca pracy. Szacuje się, że do 2035 r. na świecie będzie ok miliard cyfrowych nomadów, czyli osób których praca nie wymaga przebywania w określonym miejscu. Jedyne czego potrzebują, aby pracować to mobilny sprzęt i stabilny dostęp do internetu.



Niezwykle istotne w jest również zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom nie związanym z jednym, fizycznym miejscem pracy.