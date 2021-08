Prawdopodobieństwo kolejnej pandemii jest wciąż wysokie

Najnowsze badania statystyczne wykazały, że duże pandemie są znacznie częstsze niż można by się spodziewać. Naukowcy odkryli, że prawdopodobieństwo wystąpienia pandemii o podobnym poziomie wpływu do COVID-19 wynosi około 2 proc. każdego roku.

Każdy z nas ma 38 proc. szans na doświadczenie dużej pandemii przynajmniej raz w ciągu życia, a szanse te rosną wraz z czasem.



- Najważniejszym wnioskiem jest to, że duże pandemie, takie jak COVID-19 i grypa hiszpanka, są stosunkowo prawdopodobne - powiedział William Pan z Duke University.



Zespół przyjrzał się historycznym zapisom epidemii od roku 1600 do chwili obecnej. Naukowcy znaleźli 476 udokumentowanych epidemii, z których około połowa miała znaną liczbę ofiar. Około 145 spowodowało mniej niż 10 000 zgonów, podczas gdy o 114 innych wiemy, że istniały, ale nie znamy liczby ofiar. Co ważne, z analizy wyłączono choroby zakaźne, które są obecnie aktywne - brak COVID-19, HIV czy malarii.



Wykorzystano szczegółowe modelowanie z uogólnionym rozkładem Pareto, stwierdzając, że roczna liczba epidemii jest ogromnie zmienna, a skrajna epidemia, taka jak hiszpanka z lat 1918-1920, miała prawdopodobieństwo wystąpienia ok. 0,3-1,9 proc. każdego roku w ciągu ostatnich 400 lat.



W ciągu ostatnich 50 lat zaobserwowaliśmy rosnący poziom nowych patogenów rozprzestrzeniających się wśród ludzi. SARS-CoV-2 jest najbardziej oczywistym przykładem, ale nawet w ciągu ostatnich kilku dekad mieliśmy świńską grypę, ptasią grypę, Ebolę i wiele innych.



- Wraz z ostatnimi szacunkami dotyczącymi rosnących wskaźników pojawiania się chorób z rezerwuarów zwierzęcych związanych ze zmianami środowiskowymi, nasze odkrycie sugeruje wysokie prawdopodobieństwo obserwowania pandemii podobnych do COVID-19, które może się podwoić w nadchodzących dekadach - dodał William Pan.



Nawet, gdy ludzkość zacznie wychodzić na prostą po pandemii COVID-19, trzeba pamiętać, że kolejna groźna epidemia może czaić się tuż za rogiem.



