Powstanie akcelerator cztery razy dłuższy i dziesięć razy wydajniejszy od LHC

CERN chce zbudować za 20 mld funtów zbudować następcę Wielkiego Zderzacza Hadronów - akcelerator nazywany Future Circular Collider (FCC).

Zdjęcie Budowa FCC może kosztować aż 20 mld funtów /materiały prasowe

Naukowcy z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych przedstawili projekt akceleratora cząstek, który ma być prawie cztery razy dłuższy i dziesięć razy wydajniejszy. Celem FCC będzie wykrycie nowych cząstek subatomowych do 2050 r.



Krytycy twierdzą, że pieniądze mogłyby być lepiej wydane na obszary badań, takie jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Dyrektor generalny CERN, prof. Fabiola Gianotti określiła plany budowy FCC jako "niezwykłe osiągnięcie".



- Pokazujemy ogromny potencjał FCC, aby pogłębić naszą wiedzę na temat podstawowych praw fizyki i rozwinąć wiele technologii, które będą miały szeroki wpływ na ludzkość - powiedziała.



Plany FCC zostały zaprezentowane w przez CERN i zostaną rozpatrzone przez międzynarodowy zespół fizyków cząstek elementarnych. Prof. Jon Butterworth z University College of London jest jednym z tych, którzy dopracowują strategię budowy akceleratora.



Projekt zakłada budowę akceleratora o długości 100 km (Wielki Zderzacz Hadronów ma 27 km długości). Najpierw konieczne będzie wykopanie nowego tunelu pod ziemią, który znajdowałby się w okolicach LHC, a następnie stopniowe instalowanie w nim całej aparatury.



W FCC początkowo dochodziłoby do zderzeń elektronów ze swoimi antycząstkami (pozytonami), a następnie przeprowadzano by eksperymenty zderzeń elektronów z hadronami. Ostatni etak zakłada zderzenia cząstek z dziesięciokrotnie większą energią niż w LHC. Warto nadmienić, że energia zderzeń LHC wynosi 14 TeV (teraelektronowoltów), a w FCC bez problemu osiągnięto by moc 100 TeV. Badania przeprowadzane w tak wysokich energiach mogłyby ujawnić nowe, nieznane do tej pory cząstki subatomowe.



Niestety, na ten moment nie ma żadnych gwarancji, że FCC faktycznie powstanie. Przekonanie inwestorów o wyłożenie 20 mld funtów na inwestycję może być niezwykle trudne. Plany budowy akceleratora o długości 100 km mają także Chiny - Circular Electron Positron Collider (CEPC). Ma on powstać przed 2030 rokiem.