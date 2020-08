Powstał pierwszy genetycznie zmodyfikowany byk

Naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis udało się z powodzeniem wyprodukować byka o imieniu Cosmo, którego genom poddano edycji w fazie embrionalnej, aby mógł wyprodukować więcej potomstwa płci męskiej. Badanie zostało zaprezentowane na spotkaniu American Society for Animal Science.

Zdjęcie Tak wygląda Cosmo /materiały prasowe

Korzystając z technologii edycji genomu CRISPR, naukowcy mogą celowo wprowadzać zmiany w genomie lub wstawiać przydatne geny. Naukowcy nazywają tę technologię "uderzeniem genów". W tym przypadku badaczom udało się z powodzeniem wprowadzić bydlęcy embrion, czyli bydlęcy gen SRY, który jest odpowiedzialny za rozwój samca.



Jest to pierwsza demonstracja ukierunkowanej insercji genów dla dużych sekwencji DNA poprzez edycję genomu za pośrednictwem embrionów u bydła. Naukowcy mają nadzieję, że potomstwo Cosmo, który dziedziczy ten gen SRY, będzie rosło i wyglądało jak samce, niezależnie od tego, czy przejmą chromosom Y.



Cosmo, ważące 50 kg cielę, urodził się w kwietniu 2020 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Naukowcom udało się z powodzeniem zmodyfikować jego genom jako embrion, aby wyprodukować więcej męskiego potomstwa.



Jednym z powodów produkcji większej ilości bydła płci męskiej jest to, że bydło płci męskiej jest o około 15 proc. wydajniejsze w przetwarzaniu paszy na przyrost masy ciała. Te zwierzęta gospodarskie są bardziej ekonomiczne niż samice. Eksperci twierdzą, że może to być również ważne dla środowiska. Do wyprodukowania takiej samej ilości wołowiny potrzeba znacznie mniej żywego inwentarza.



Gen SRY został wstawiony do 17 chromosomu bydła. Został wyselekcjonowany po nieudanych próbach wstawienia genu do chromosomu X, co skutkowałoby tym, że rodziłoby się wyłącznie potomstwo płci męskiej. Oczekuje się, że Cosmo wyda 75 proc. normalnego potomstwa płci męskiej, 50 proc. zwierząt z chromosomami XY i dodatkowe 25% zwierząt XX dziedziczących gen SRY.



Opracowanie metody wstrzyknięcia genu do rozwijającego się zarodka zajęło dwa i pół roku, a pomyślne zakończenie kolejne dwa lata badań. W kwietniu 2020 r. urodziło się zdrowe cielę o wadze 40kg.



Naukowcy twierdzą, że to dopiero początek badań. Cosmo osiągnie dojrzałość płciową za rok i zostanie wyhodowane do badań. Czy dziedziczenie genu SRY w 17-stym chromosomie jest wystarczające, aby wyzwolić ścieżkę rozwojową samców w embrionach XX, aby potomstwo rosło i wyglądało jak samce? To się okaże. Ponieważ Food and Drug Administration reguluje edycję genów zwierząt, Cosmo i jego potomstwo nie będą karmione.