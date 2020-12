Naukowcy z amerykańskiej uczelni MIT stworzyli najbardziej precyzyjny zegar atomowy. Wynalazek pozwoli na zbadania wielu zagadnień dotyczących m.in. zmian grawitacji.

Zdjęcie Massachusetts Institute of Technology /materiał zewnętrzny

Badacze z Massachusetts Institute of Technology zaprezentowali swoje dzieło na łamach czasopisma "Nature". Do stworzenia tak dokładnego zegara wykorzystali innowacyjną metodę bazującą na zjawisku splątania kwantowego. Technika ta różni się od klasycznego rozwiązania wykorzystującego drgania losowo oscylujących atomów i co ciekawe jest ona teoretycznie "niezgodna z prawami klasycznej fizyki".

Reklama

Stan splątany ma niemożliwą w fizyce klasycznej cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części. Pojęcie splątania zostało wprowadzone przez jednego z twórców mechaniki kwantowej - Erwina Schrödingera. Stany splątane mają szerokie zastosowanie w informatyce kwantowej (zwłaszcza w kryptografii i teleportacji kwantowej).



Gdyby zegary atomowe wykorzystujące tę metodę istniały od początku wszechświata, naukowcy uważają, że ich dokładność wynosiłaby mniej niż jedną dziesiątą sekundy. To niesamowity wynik biorąc pod uwagę, że najdokładniejsze obecne konstrukcje w czasie 14 miliardów lat straciłyby "aż" pół sekundy.

Precyzyjne pomiary czasu mają ogromne znacznie nie tylko dla prestiżu uczelni czy samych badaczy. Opiera się na nich zaawansowana komunikacja i technologie pozycjonowania, takiej jak GPS. Jego zastosowania wykraczają jednak znacznie dalej. Jednym z nich są dokładne pomiary wysokościowe oparte o zmiany w grawitacji czy odkrywanie kwantowych korelacji pomiędzy atomami.