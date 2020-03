Naukowcy alarmują, że około połowa piaszczystych plaż na świecie może zniknąć do końca tego stulecia. Wszystkiemu są winne zmiany klimatyczne.

Zdjęcie Zabraknie piaszczystych plaż? /123RF/PICSEL

W nowych badaniach wykorzystano 35 lat obserwacji satelitarnych wybrzeża, które połączono z prognozami wzrostu klimatu i poziomu morza, aby przewidzieć, jak będą wyglądać wybrzeża naszej planety za 80 lat. Nowe modele sugerują, że nawet 50 proc. piaszczystych plaż na Ziemi może zniknąć, jeżeli emisje gazów cieplarnianych nie zostają zmniejszone i nadal będą rosły. Nawet do 2050 r. około 14 proc. piaszczystych plaż na świecie może doświadczyć poważnej degradacji.



Istnieje jednak nadzieja. To "umiarkowana polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych", zgodnie z którą emisje gazów zostaną obniżone i osiągną szczyt do 2040 r. To z kolei może zapobiec aż 40 proc. erozjom plaż.



Zmniejszanie się plaż piaszczystych będzie różnie odczuwalne na całym świecie. Ryzyko erozji jest szczególnie wysokie w niektórych krajach, np. Gambii i Gwinei Bissau, gdzie prawdopodobnie zniknie ponad 60 proc. piaszczystych linii brzegowych. Inne kraje, w których oczekuje się największych zmian, to Australia, Kanada, Chile, Meksyk, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Argentyna.



- Podczas gdy niektóre części piaszczystych wybrzeży będą rosły, wiele krajów będzie miało 80 proc. swoich piaszczystych wybrzeży dotkniętych erozją. Te kraje, w których piaszczyste plaże są ważnymi atrakcjami turystycznymi, staną w obliczu poważnych negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych. W Australii i USA mamy duży odsetek piaszczystych plaż i zmiany będą widoczne - powiedziała dr Suzanna Illic z Uniwersytetu Lancaster.



Zmiany już są zauważalne. Poprzednie badania wykazały, że prawie 1/4 piaszczystych plaż na całym świecie eroduje w tempie ponad 0,5 m rocznie, co stanowi ponad 28 000 km2 plaż, które zniknęły.



Piaszczyste plaże rozciągają się wokół 1/3 wybrzeży na świecie. Są szczególnie podatne na zmiany poziomu mórz, ponieważ ulegną degradacji w ciągu lat lub dziesięcioleciu w porównaniu do klifów i skalistych linii brzegowych, które przetrwają dekady lub stulecia.