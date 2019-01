Podział wiru polarnego nad Arktyką sprowadził srogą zimę do Ameryki Północnej i Europy

Zjawisko SSW (nagłego ocieplenia stratosfery), do którego doszło w Arktyce, spowodowało zmianę aury nad Europą i Ameryką Północną. Skutkiem jest wypychanie meandrującego wiru polarnego daleko na południe, co sprowadza już obfite opady śniegu, a wkrótce również wywoła silne mrozy.

Zdjęcie Silne mrozy mogą potrwać bardzo długo /materiały prasowe

Wir polarny to obszar niskiego ciśnienia znajdujący się na dużych wysokościach w pobliżu bieguna. Podgrzanie stratosfery wprowadziło zakłócenia w jego przepływie i wysyła zimne powietrze na południe. Meteorolodzy nie wykluczają, że wir mógł zostać podzielony na kilka strumieni.

Badania pokazują, że to, co dzieje się w Arktyce nie wpływa wyłącznie na tamtejszą aurę, a szybkie ocieplenie w tym rejonie może paradoksalnie prowadzić do częstszych ataków zimy w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jest to szczególnie odczuwalne na przełomie stycznia i lutego, kiedy warunki pogodowe stają się z tego powodu najtrudniejsze.

Odczuli to już mieszkańcy Niemiec, Austrii, Włoch, Słowacji, Polski a nawet Grecji! Niektóre bawarskie miejscowości zostały odcięte od świata. Na autostradach koło Monachium pojawiły się wielkie korki, odwołano wiele lotów z tamtejszego międzynarodowego lotniska. Podobna sytuacja panuje w Austrii i na Słowacji, które również zostały sparaliżowane przez obfite opady śniegu. Prowadzi to do chaosu na drogach. Pod tym względem sytuacja w Polsce nie była wcale tragiczna po ostatnich opadach. Duża pokrywa śniegowa utrzymuje się obecnie tylko w górach.

Jeśli dojdzie do podziału wiru polarnego na trzy wiry, co sugerują synoptycy, to zimne powietrze z Arktyki przemieści się na długi czas koncentrując je w całej Eurazji i Ameryce Północnej. W przeszłości zdarzało się już tak, że wir polarny dzielił się i meandrował. Zawsze wiązało się to z potężnymi śnieżycami, jak na przykład w 2010 roku.

Nagłe ocieplenie stratosfery i podział wiru polarnego to również zapowiedź nadejścia mrozów w Europie.