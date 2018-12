Znane od początku XIX wieku megalityczne miejsce Gunung Padang w Indonezji znajduje się ok. 120 km od Jawy i od dawna jest uważane za starożytny nagrobek zbudowany z dużych skał wulkanicznych zwanych andezytem bazaltowym. Okazuje się, że historia tego miejsca jest znacznie bardziej dramatyczna.

Zdjęcie Gunung Padang skrywa nie tylko megality, ale i całą piramidę? /123RF/PICSEL

Naukowcy twierdzą, że kompleks nie obejmuje tylko wierzchołka góry, ale także dotyka jej zboczy, zajmujących powierzchnię co najmniej 15 hektarów. Część zawierające megality jest zbudowana na starszych skałach, co sugeruje, że góra tak naprawdę jest najstarszą na świecie budowlą przypominającą piramidę.



Przed przedstawieniem takich wniosków, naukowcy przeprowadzili kompleksowe badania geofizyczne wykorzystujące radar penetracji gruntu (GPR), metodę wykorzystującą sygnały radiowe wysokiej częstotliwości przesyłane do podłoża w celu wytworzenia obrazów poniżej powierzchni. Uczeni przeprowadzili także tradycyjne wykopaliska archeologiczne i pobrali próbki rdzenia. Ich prace sugerują, że struktury są nie tylko powierzchniowe, ale zakorzenione znacznie głębiej.



"Struktury nie są budowane od razu, ale składają się z kilku warstw z kolejnych okresów. Najwyższa warstwa powierzchni składa się z poziomych stosów bazaltowych skał tworzących schodkowe tarasy i dekorowanych egzotycznymi układami stojących kolumn budujących ściany, ścieżki i przestrzenie" - czytamy w streszczeniu badań oczekujących na publikację w "Earth and Space Science Open Archive".



Wcześniej uważano za naturalną formację skalną, druga warstwa znajduje się między 1 a 3 metrami pod ziemią i składa się z słupów o grubości kilku metrów. Trzecia warstwa składa się ze sztucznych fragmentów skalnych, które rozciągają się na głębokość ok. 15 m i znajdują się one na bazaltowej podstawie. Wstępne datowanie radiowęglowe wskazuje, że pierwsza warstwa została zbudowana ok. 3000 lat temu, druga 4000 lat temu, a trzecia ponad 9500 lat temu. Jej wiek może wynosić nawet 28 000 lat.



Wydłużona konstrukcja może przypominać piramidę, ale różni się od tych budowanych przez Majów. Odkrycia Gunung Padang mają na razie charakter wstępny i konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań.