Pod powierzchnią Hawajów są zbiorniki słodkiej wody

​Wyspa Hawaiʻi od dawna skrywa wiele tajemnic. Ilości słodkiej wody w podziemnych warstwach wodonośny wydawały się znacznie mniejsze niż powinny, biorąc pod uwagę ilości opadów. Teraz naukowcy dowiedzieli się, czym jest to spowodowane.

Zdjęcie Hawaiʻi (Big Island) – największa wyspa archipelagu Hawajów /NASA

Ogromne ilości słodkiej wody są transportowane ze zboczy wulkanu Hualālai do nowo odkrytych zbiorników, które skrywają się pod dnem oceanu. To odkrycie dotyczy nie tylko Hawaiʻi, ale i innych wysp wulkanicznych na całym świecie. Jest to niewykorzystany potencjalny zasób odnawialny, który może okazać się nieoceniony w kontekście zmian klimatycznych.

Reklama

Większość wody słodkiej na Hawajach jest pozyskiwana z warstw wodonośnych, warstw wodoprzepuszczalnych skał lub osadów. Gdy pada deszcz, przesącza się przez górną warstwę gleby i skały wulkaniczne pod nią, docierając w końcu do głębokich zbiorników wodonośnych.



Ostatnie badania wykazały, że w tych warstwach wodonośnych jest znacznie mniej wody niż powinno być. Badania wykazały, że duże ilości bogatych w składniki odżywcze wód gruntowych wyciekają do oceanu, a analizy izotopowe sugerują, że istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy ilością wody wpływającej do warstw wodonośnych, a ilością zatrzymywaną w nich.



Zespół Erika Attiasa z Uniwersytetu Hawaiʻi wykorzystał obrazowanie elektromagnetyczne do zbadania wykrytych rozbieżności.



Naukowcy postanowili wykorzystać właściwości przewodzące słonej i słodkiej wody. Słodka woda w ogóle nie przewodzi prądu elektrycznego. Jednak sole rozpuszczone w dużych ilościach w wodzie morskiej dostarczają mnóstwo dodatnich i ujemnych jonów, które znacznie ułatwiają transport ładunków elektrycznych.



Zdjęcie Hawaje to raj na ziemi, który nadal kryje wiele tajemnic / 123RF/PICSEL

Zespół poprowadził wzdłuż linii brzegowej łódź, ciągnąc za sobą system elektromagnetyczny, który rozdzielał pole elektromagnetyczne przez wodę na obszarze o długości 40 kilometrów i szerokości 4 kilometrów. Dane te ujawniły regiony o wyższej i niższej przewodności wzdłuż linii brzegowej, co pozwoliło zespołowi na mapowanie odpływów wód słodkich i związanych z nimi zbiorników.



Uczeni sugerują, że w warstwach pomiędzy zasolonymi bazaltami wulkanicznymi znajdują się podziemne rzeki słodkowodne. Rzeki te mają około 35 kilometrów długości i rozciągają się co najmniej 4 kilometry na zachód od linii brzegowej. Zbiorniki te zawierają około 3,5 km3 słodkiej wody - około 1,4 miliona basenów olimpijskich i dwa razy więcej niż wcześniej szacowano.



Może to zmienić sposób, w jaki społeczności na wyspach wulkanicznych (jak Hawaje) radzą sobie ze zmieniającym się klimatem. Rosnąca częstotliwość suszy prawdopodobnie zmniejszy ilość opadów, uzupełniając tym samym podziemne warstwy wodonośne.