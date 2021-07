Pod lodami Svalbardu powstaje kolejny skarbiec - Globalny Bank Muzyki

Norweska firma Elire Management Group przygotowuje skarbiec mający zachować ogromną różnorodność najważniejszych dzieł muzycznych. Od utworów rdzennych Australijczyków, po największe hity The Beatles - Globalny Bank Muzyki (Global Music Vault) - przetrwa co najmniej 1000 lat, zakopany pod lodem i śniegiem Svalbardu.

Technologia przechowywania danych w Globalnym Banku Muzyki została opracowana przez Piql, przy użyciu kodowania binarnego i kodów QR o wysokiej gęstości zapisanych na specjalnej, trwałej folii optycznej. Skarbiec będzie w stanie wytrzymać impulsy elektromagnetyczne z eksplozji jądrowej, które normalnie spowodowałyby trwałe uszkodzenie sprzętu elektronicznego i wszelkie pliki cyfrowe.



Póki co, nie wiadomo jeszcze, które utwory muzyczne trafią do skarbca. Elire Management Group jest otwarta na wszystkie rodzaje muzyki z całego świata. Nie chce faworyzować nikogo - w końcu chodzi o dobro całej ludzkości.



- Nie chcemy tylko chronić pewnego gatunku i pewnej epoki. Chcemy, aby to narody i regiony świata decydowały o tym, jaka muzyka będzie deponowana - powiedział Luke Jenkinson, dyrektor zarządzający Globalnym Bankiem Muzyki i partner zarządzający w firmie Elire.



Skarbiec ma zostać oddany do użytku w 2022 roku. Pierwszy depozyt muzyczny będzie dotyczył utworów rdzennych mieszkańców, a następnie muzyki pop.

