Pod lodami Grenlandii płynie "ciemna rzeka"

​Głęboko pod lodami Grenlandii może skrywać się tajemnicza "ciemna rzeka". Co to takiego?

Zdjęcie Czy pod lodami Grenlandii znajduje się rzeka taka, jak na drugim schemacie? /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Hokkaido i Uniwersytetu w Oslo stwierdzili, że za pomocą przeprowadzonych symulacji znaleźli tzw. ciemną rzekę pod lodem Grenlandii. To właśnie ona może transportować galony wody z centralnej części wyspy na północne wybrzeże - a to wszystko z dala od światła słonecznego.

- Choć nadal istnieje znaczna niepewność, wyniki są spójne z istniejącym subglacjalnym systemem rzecznym. Może mieć on ponad 1600 km długości. Będziemy chcieli potwierdzić jego istnienie za pomocą radaru - powiedział Christopher Chambers z Uniwersytetu Hokkaido.



Ciemna rzeka może znajdować się 300-500 m pod powierzchnią lodu. Ta głębokość byłaby niespodzianką w przypadku tak długiego obiektu. Nie jest jasne, jak silny może być przepływ wody.

Zdjęcie Grenlandia / 123RF/PICSEL

Prawdopodobnie zależy to od pory roku. Zimą, gdy lodowce są zbite, rzeka jest prawdopodobnie tylko strumieniem, ale wiosną nurt rzeki może być naprawdę wartki.



Istnienie ciemnej rzeki już wkrótce może zostać potwierdzone dzięki operacji IceBridge. Należące do NASA samoloty wyposażone w zaawansowane radary latają nad Arktyką, Antarktydą i Alaską, zbierając dane na temat głębokości lodu, przepływu rzeki i wszelkich zmian w pokrywie lodowej. Pod lodami Grenlandii potwierdzono występowanie subglacjalnego kanionu - prawdopodobnie to w nim płynie ciemna rzeka.