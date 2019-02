Pod antarktycznym lodowcem odkryto ogromną pustkę

Przez wiele lat naukowcy podejrzewali, że ogromny lodowiec Thwaites, znajdujący się w zachodniej części Antarktydy, praktycznie w żaden sposób nie jest związany z podłożem skalnym. Z tego powodu istnieje realne ryzyko, że ulegnie szybkiej dezintegracji, co może w szybkim tempie podnieść poziom oceanów na świecie.

Zdjęcie Lodowiec Thwaites szybko topnieje /materiały prasowe

Od dawna wiedziano, że lodowiec Thwaites szybko topnieje. Oczywistą konsekwencją jego całkowitego zniknięcia byłby wzrost poziomu wody w oceanach i zalanie sporej części wybrzeży. Aby potwierdzić swoje podejrzenia, naukowcy zbadali niższe warstwy lodowca z pomocą helikopterów ze specjalnymi radarami.

Potwierdzono, że pod lodowcem Thwaites rzeczywiście istnieje wielka wnęka o dużej ilości roztopionej wody. Ma ona wysokość do 300 metrów i powierzchnię 40 kilometrów kwadratowych. Naukowcy uważają, że została ona utworzona w wyniku topnienia 14 miliardów ton lodu. Warto zauważyć, że stało się to dość szybko, bo zaledwie w ciągu ostatnich 3 lat. Dzięki badaniom radarowym potwierdzono, że lodowiec Thwaites nie jest dziś ściśle połączony z podłożem skalnym. Uważa się, że jego topnienie wynika z obecności ciepłych prądów oceanicznych pod lodowcem.

Według badań przeprowadzonych przez NASA, pusta przestrzeń została wytworzona przez nowo odkryte pokłady ciepłej wody, wpływającej do szczelin w lodowcu. Woda ta następnie przedostaje się między lód i skały, niszcząc lodowiec powyżej. Proces ten jest już właściwie nieodwracalny, ponieważ im większe staje się wgłębienie, tym więcej lodu jest wystawione na dalsze topnienie. Takich pustych przestrzeni pod lodowcem Thwaites może być zresztą więcej. Rodzi to obawy, że masy lodu mogą się wkrótce odłączyć od lądolodu i zsunąć do Morza Amundsena.

Całkowite stopnienie lodowca Thwaites spowoduje wzrost poziomu morza aż o 65 centymetrów. Gdyby do niego dołączyły inne masy lodu z zachodniej Antarktydy, poziom mórz wzrośnie kilkukrotnie bardziej, nawet do 2,5 metra w porównaniu do stanu obecnego.

W tym momencie lodowiec Thwaites blokuje taki stan rzeczy, ale jeśli zniknie lub odpłynie jako gigantyczna góra lodowa, to pobliskie lodowce zaczną się przesuwać w kierunku oceanu i prawdopodobnie podzielą wtedy jego los. Naukowcy twierdzą, że ten scenariusz jest niestety obecnie najbardziej prawdopodobny.