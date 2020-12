Pod Alaską może znajdować się gigantyczny superwulkan

​Naukowcy podejrzewają, że na Alasce może ukrywać się superwulkan porównywalny do kaldery Yellowstone. Czy to oznacza, że powinniśmy się obawiać potężnej erupcji?

Zdjęcie Mount Cleveland /materiały prasowe

Mount Cleveland na Alasce jest jednym z pięciu podobnych szczytów. Tworzą one Wyspy Czterech Gór. Dzisiaj większość z nich jest uśpiona, ale geolodzy zastanawiają się: jak długo? Kiedy dojdzie do kolejnej erupcji?

Teraz naukowcy odkryli, że góry Cleveland, Carlise, Herbert, Kagamil, Tana i Uliaga są szczytami jednej wielkiej komory magmowej. Jeżeli byłoby to prawdą, mielibyśmy do czynienia z superwulkanem o podobnych rozmiarach co kaldera Yellowstone.



Jeżeli przewidywania uczonych są prawdziwe, pod Aleutami, czyli archipelagiem wysp rozciągających się na Morzu Beringa w kierunku wybrzeża Rosji, może znajdować się prawdziwa "beczka prochu".



Cały łańcuch tworzy w sumie ok. 80 wulkanów. Wiele z nich w przeszłości wybuchało, ale ich obecne monitorowanie jest niezwykle trudne.



Jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na tym obszarze, Mount Cleveland, wybuchł ponad 20 razy w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Niektóre z tych erupcji były spore, a jedna - z 1944 r. - znalazła się na "katastroficznym" poziomie trzecim pod względem Indeksu Eksplozywności Wulkanicznej (VEI).



Zdjęcie Wulkan Augustine. stratowulkan na wyspie Augustine. Fot. United States Geological Survey / materiały prasowe

Nawet jeśli nowe odkrycie zostanie potwierdzone, potrzeba czasu, aby zbudować jasną wiedzę na temat działania kaldery. Superwulkan Yellowstone znajduje się w dość dogodnym miejscu dla geologów, dostarczając mnóstwo danych przez cały rok. W przypadku wulkanów na Alasce, dostępność jest znacznie utrudniona. Konieczne są jednak dalsze badania.

