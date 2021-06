Pływające reaktory niebawem staną się faktem

​Kopenhaski start-up Seaborg Technologies pozyskał pokaźną dotację na rozpoczęcie budowy nowego rodzaju pływających reaktorów jądrowych. Mogą one całkowicie zmienić światową energetykę.

Zdjęcie Pływające reaktory Seaborg / materiały prasowe

Reklama

Nowe reaktory, nazywane kompaktowymi reaktorami na sole stopione (CMSR), są wielkości kontenera i mają być produkowane masowo w tysiącach egzemplarzy. Po zbudowaniu, zostaną one przeniesione na pływające barki, które mają działać na całym świecie. Podobnie jak w przypadku innych reaktorów na stopione sole, które działają od lat 50. ubiegłego wieku, nowe reaktory mają zminimalizować ryzyko wypadków.

Reklama

Pływające reaktory CMSR mają wykorzystywać paliwo jądrowe zmieszane z solami fluorkowymi. Mieszanina ta tworzy ciecz o temperaturze powyżej 500°C, dzięki czemu może ona przepływać do i z reaktora, który działa pod ciśnieniem porównywalnym z ciśnieniem atmosferycznym. Ciekła sól działa jako chłodziwo dla paliwa jądrowego, zastępując konwencjonalny system chłodzenia wodą, stosowany w starszych reaktorach. Jednak w przeciwieństwie do wody pod wysokim ciśnieniem, która w kontakcie ze zwykłym powietrzem eksploduje w parę, płynna sól reaguje jak gorąca lawa i zamienia się w litą skałę.



Taka forma przechowywania odpadów jest łatwiejsza i bezpieczniejsza od odpadów w postaci gazowej. Skały mogą być bezpiecznie usuwane przez odpowiednio wyposażone zespoły, a ponieważ są słabo rozpuszczalne w wodzie, istnieje małe zagrożenie ich zagubienia w oceanie.



- Połączenie tych prostych rozwiązań sprawia, że bezpieczeństwo jądrowe przestaje się koncentrować na całościowym zapobieganiu awariom, ponieważ na każdym progu awarii istnieją cztery warstwy redundancji - twierdzi Troels Schönefeldt, prezes i współzałożyciel firmy Seaborg.



Te cztery plany awaryjne są znacznie łatwiejsze do zastosowania, a ponadto radykalnie obniżają koszty wdrożenia energetyki jądrowej.

Co zaskakujące, Schönefeldt chce, aby wypadki się zdarzały.



- Miejmy nadzieję, że będzie wiele wypadków, ponieważ będziemy mieli wiele tych reaktorów. Nie zmniejszamy prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków, a zmniejszamy konsekwencje nawet najgorszych katastrof. Albo nawet działań wojennych, w których bombarduje się reaktor - dodał Troels Schönefeldt.