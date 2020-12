Pływające elektrownie jądrowe wkrótce zaczną produkować energię

​Wkrótce to pływające elektrownie jądrowe będą zaopatrywać w energię całe kraje. Duński start-up planuje zamontować małe reaktory jądrowe na statkach, które będą przekazywać wyprodukowaną energię bezpośrednio do sieci.

Zdjęcie Pływające elektrownie jądrowe Seaborg /materiały prasowe

Duńska firma Seaborg ogłosiła, że dostała certyfikat American Bureau of Shipping (ABS), towarzystwa, które ma uprawnienia do wystawiania dokumentów i świadectw międzynarodowych. Dzięki temu realizacja projektu pływających elektrowni jądrowych jest bliższa.

Reklama

- To ważny kamień milowy na drodze do realizacji ambitnego celu, jakim jest uruchomienie pierwszej komercyjnej barki energetycznej do 2025 r. - powiedział Troels Schönfeldt, współzałożyciel i dyrektor generalny Seaborg.



Kompaktowy reaktor na roztopioną sól firmy Seaborg jest przeznaczony do instalacji na modułowych barkach energetycznych, które mogą być holowane bezpośrednio na teren dowolnego kraju, a tam przyłączane do lokalnych sieci energetycznych.

Plan firmy Seaborg zakłada dostarczenie czystej i przystępnej cenowo energii w postaci pływających barek energetycznych, począwszy od rozwijających się regionów, takich jak Azja Południowo-Wschodnia.



- Podejście morskie skraca czas, ryzyko projektu i drastycznie obniża koszty. Możemy wykorzystać wysoce wydajny przemysł produkcyjny z wieloletnim doświadczeniem, wysokimi standardami bezpieczeństwa i zdolnościami produkcyjnymi, które nie mają sobie równych - mówi Troels Schönfeldt.



Reaktory Seaborg zostały zaprojektowane w celu zapewnienia czystej i niedrogiej energii elektrycznej na całym świecie. Na pierwszych barkach energetycznych zainstalowane zostaną dwa reaktory jądrowe o mocy 200 MW. W ciągu całego okresu eksploatacji pozwolą one na zaoszczędzenie minimum 33,6 mln ton CO 2 w porównaniu z konwencjonalnymi elektrowniami.



Certyfikat ABS to dopiero pierwszy krok w kierunku realizacji projektu. Chociaż jest to "kamień milowy", pływające elektrownie Seaborg nadal są na etapie budowy.



-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - Kliknij!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!