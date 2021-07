Podczas gdy burze z piorunami od zawsze występowały latem w Indiach, tego typu niszczycielskie zdarzenia stały się coraz częstsze z powodu zmian klimatu. Starszy oficer policji powiedział, że 11 z zabitych to ludzie "robiący sobie selfie" podczas burzy w pobliżu wieży strażniczej w Amber Fort, słynnym historycznym forcie w zachodnim stanie Radżastan.

Co najmniej dziewięć innych osób zginęło, a prawie 20 zostało rannych w wyniku oddzielnych uderzeń pioruna w całym stanie Radżastan. Kolejne 18 osób zginęło w niedzielę od uderzenia pioruna w północnym stanie Uttar Pradesh, z których większość podobno pracowała wtedy na farmie.



Sezon monsunów letnich w Indiach trwa od czerwca do września każdego roku i charakteryzuje się obfitymi opadami deszczu i dużą wilgotnością. Gdy poziom wilgotności wzrasta, a temperatura powierzchni ziemi jest wysoka, stwarza to idealne warunki do powstawania chmur burzowych, takich jak Cumulonimbus.



Burze z piorunami zawsze były charakterystyczne dla pory monsunowej, ale wydaje się, że ostatnio zjawisko to stało się częstsze, bardziej intensywne i bardziej śmiertelne. Według statystyk indyjskiego National Disaster Management Authority, cytowanych przez Hindustan Times, od 2004 roku uderzenia pioruna zabijają w Indiach prawie 2000 osób rocznie. Liczba ta jest prawie dwukrotnie wyższa od liczby rocznych zgonów odnotowanych pod koniec lat 60. ubiegłego wieku.



Jest coraz bardziej oczywiste, że ten wzrost aktywności piorunów jest ściśle związany z kryzysem klimatycznym na świecie. Zmiany klimatyczne nie tylko powodują wzrost temperatury, ale także sprawiają, że więcej wody wyparowuje z oceanów i jezior, trafiając do atmosfery. Cieplejsza atmosfera może również zatrzymać więcej wilgoci, co z kolei prowadzi do większej wilgotności. Jest to więc idealny przepis na więcej błyskawic i burz.



