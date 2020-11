Pionier podboju kosmosu o życiu po śmierci

​Jeden z czołowych naukowców NASA uważał, że życie pozagrobowe jest możliwe. Mowa o Wernherze von Braunie, pionierze podboju kosmosu i współtwórcy rakiet.

Wernher von Braun był niemieckim uczony, który podczas II wojny światowej współtworzył pociski balistyczne V2. Po wojnie był czołowym współtwórcą programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych i pionierem podboju kosmosu.

Co ciekawe, von Braun twierdził, że podstawowe prawa Wszechświata wspierają istnienie Boga i życie po śmierci. Niemiec twierdził, że nic tak naprawdę nie znika z Wszechświata, a ludzka dusza jest nieśmiertelna.



Inżynier twierdził nawet, że wiara w życie pozagrobowe daje ludziom siłę moralną do lepszych i bardziej etycznych działań.



- W naszym świecie wielu ludzi wydaje się uważać, że nauka w jakiś sposób sprawiła, że "religijne idee" są staromodne. Ale myślę, że nauka ma prawdziwą niespodziankę dla sceptyków. Nauka mówi nam na przykład, że nic w przyrodzie, nawet najmniejsza cząstka, nie może zniknąć bez śladu. Pomyślcie o tym przez chwilę - powiedział von Braun.



Von Braun był absolwentem Berlińskiego Instytutu Technologii i Uniwersytetu w Berlinie, który zaprojektował rakietę V2 dla nazistowskich Niemiec. Po wojnie został zatrudniony przez Amerykanów i pomagał im w programie podboju kosmosu.



- Czy nie ma sensu zakładać, że Bóg stosuje tę fundamentalną zasadę równie do wszystkich elementów Wszechświata i że stosuje ją również do arcydzieła swojego stworzenia - ludzkiej duszy? Myślę, że ma. A wszystko, czego nauczyła mnie nauka - i nadal mnie uczy - umacnia moją wiarę w ciągłość naszej duchowej egzystencji po śmierci. Nic nie znika bez śladu. Wierzę, że dusza człowieka jest nieśmiertelna i będzie traktowana sprawiedliwie w innym życiu, szanując jego postępowanie w tym - podsumował von Braun.



Wyznania von Brauna można przeczytać w książce "The Third Book of Words to Live By" wydanej w 1967 r.