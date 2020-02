Pierwsze zdjęcie łączących się atomów

​Wygląda na to, że rok 2020 będzie ważny dla fizyki. W styczniu naukowcy wykazali tworzenie wiązań chemicznych między atomami renu. Teraz inny zespół utrzymał atomy w miejscu i odkrył występujące między nimi, nieznane wcześniej interakcje.

Zdjęcie Tak łączą się atomy /Fot. Uniwersytet Otago /materiały prasowe

Uczeni z Uniwersytetu Otago byli świadkami interakcji trzech atomów rubidu. Każdy atom został uwięziony, odizolowany i umieszczony w komorze pozbawionej innych atomów, w temperaturze nieco powyżej zera absolutnego. Celem było szczegółowe zbadanie, w jaki sposób powstaje cząsteczka. Naukowcy obserwowali interakcje zachodzące między atomami za pomocą kamery. Dwa atomy złączyły się w cząsteczkę i wszystkie trzy zyskały energię z tej reakcji.



- Same dwa atomy nie mogą tworzyć cząsteczki, potrzeba ich co najmniej trzy. Nasze badania zostały po raz pierwszy wykonane w izolacji i okazało się, że dają zaskakujące wyniki, których nie oczekiwano po poprzednich pomiarach w dużych chmurach atomów - powiedział Marvin Weyland, który kierował zespołem uczonych.



Nowością jest, że fizycy zaobserwowali interakcję na poziomie pojedynczego zdarzenia, utrwalając na zdjęciu wyraźny obraz tego, co się dzieje. Wcześniejsze badania analizowały interakcje zachodzące między wieloma atomami, podczas tworzenia cząsteczek.



- Pracując na tym poziomie molekularnym wiemy coraz więcej o tym, jak atomy zderzają się i reagują ze sobą. Dzięki rozwojowi badań, technika ta może zapewnić sposób budowania i kontrolowania pojedynczych cząsteczek określonych związków chemicznych - dodał Weyland.



Okazuje się, że interakcje między atomami trwały znacznie dłużej niż zakładano. Może to wynikać z subtelnej zależności między siłami atomowymi a tym, jak badawcze wyizolowali atomy. Konieczne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, jak jest naprawdę.