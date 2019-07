Powszechnie wiadomo, że perły powstają, gdy drażniący obiekt - taki jak ziarnko piastku - dostanie się do małży lub ślimaka. Może być nim także fragment meteorytu.

Zdjęcie Tak wyglądają perły powstałe wokół fragmentów meteorytów /materiały prasowe

Mike Meyer, student z Uniwersytetu Południowej Florydy, nie spodziewał się znaleźć pereł zawierających fragmenty asteroidy. Zbierał skamieniałe małże liczące kilka milionów lat z kamieniołomu w hrabstwie Sarasota. Osad uwięziony w małżach zapewnia zapis warunków sprzed kilku milionów lat, jest więc idealnym zegarem geologicznym. Osady zazwyczaj składają się z organizmów jednokomórkowych zwanych otwornicami.



Zamiast otwornic, Meyer zauważył kulki z przezroczystego szkła, niemalże mikroskopijnej wielkości o wyraźnie zbyt regularnym kształcie, by były ziarnami piasku. Nikt z jego przełożonych nie był w stanie wyjaśnić tego fenomenu, więc Meyer trzymał 83 okazy w swojej prywatnej kolekcji.



Dopiero niedawno, Meyer zyskał trochę wolnego czasu i postanowił ponownie przyjrzeć się zebranym perłom. Okazało się, że we wnętrzach małż znajdują się fragmenty meteorytów, a dokładniej mikrotektyty.



Prawdopodobnie liczą one 2-3 mln lat, choć planowane są dodatkowe badania, które to potwierdzą. W tamtym czasie nie odnotowano żadnych dowodów uderzenia meteorytu we Florydę, a niewielki krater powstały w wyniku tego zdarzenia mógł ulec w tym czasie erozji.