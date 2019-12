Pentagon ostrzega przed testami genetycznymi

​Pentagon ostrzega przed komercyjnymi testami genetycznymi. Pracownicy amerykańskich służb bezpieczeństwa nie powinni ich robić.

Zdjęcie Testy genetyczne mogą być niebezpieczne dla pracowników amerykańskiej armii /123RF/PICSEL

Komercyjne testy genetyczne stały się bardzo popularne w ostatnich latach, oferując wgląd w geny związane z naszym pochodzeniem. Zasada działania takich usług jest prosta - kupujemy oferowany pakiet w sieci, do naszego miejsca zamieszkania przysłany zostaje zestaw, za pomocą którego zgodnie z instrukcją pobieramy materiał genetyczny . Potem całość odsyłamy pod wskazany adres laboratorium. Po jakimś czasie dostajemy odpowiedź z informacją na przykład o tym, jak wygląda nasze genetyczne drzewo genologiczne.

Jednak same testy mogą jednak stanowić poważne ryzyko dla niektórych osób.

Niedawno do internetu wyciekła notatka Departamentu Obrony, w której ostrzegano przed komercyjnymi testami genetycznymi. Teraz jej autentyczność potwierdził Pentagon. Według notatki napisanej przez "najwyższego urzędnika wywiadu", pracownicy Departamentu Obrony, którzy poddają się komercyjnym testom genetycznym, narażają się na ryzyko osobiste i operacyjne.



To dlatego, że testy genetyczne skierowane bezpośrednio do konsumentów mogą ujawnić wrażliwe informacje o pracownikach, a także stanowić potencjalne źródło ataków hakerów. Zwiększa to ryzyko dla przyszłych misji wywiadowczych.



Chociaż notatka nie określa sposobów, w jakie testy te mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, raport przytacza źródła, które twierdzą, że rząd jest zaniepokojony sposobem, w jaki uzyskane dane mogą zostać wykorzystane. Dlatego wszystkim pracownikom Departamentu Obrony czy amerykańskiej armii odradza się korzystania z tego typu testów genetycznych.