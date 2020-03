Patyczek higieniczny doprowadził do poważnego zapalenia ucha

​Czyszczenie uszu jednorazowymi patyczkami higienicznymi może doprowadzić do rozwoju poważnej choroby.

W "BMJ Case Reports" opisano przypadek pewnego 31-letniego mężczyzny, który został przywieziony na oddział ratunkowy. Wstępne badania wykazały, że był on zdezorientowany i senny. Wyjawił, że od kilku dni odczuwał silne bóle głowy, ból lewego ucha i pogarszający się słuch przez ostatnie pięć lat.

Kiedy wykonano tomografię komputerową czaszki mężczyzny, odkryto wypełnione ropą pęcherze w tkance otaczającej mózg. Wydzielina z uszu mężczyzny ujawniła winowajcę infekcji - patogen o nazwie Pseudomonas aeruginosa.



Lekarze odkryli, że patogen wywołał stan zwany martwiczym zapaleniem ucha zewnętrznego, który wpływa na tkanki w zewnętrznym kanale słuchowym. Niezwykłe jest to, jak ta bakteria dostała się do przewodu słuchowego mężczyzny. Prawdopodobnie za pomocą fragmentu wacika, który utknął w uchu całe lata temu.



Ryzyko infekcji rozwijających się z ciał obcych wprowadzonych do zewnętrznego kanału słuchowego jest czynnikiem ryzyka zapalenia ucha, ale nigdy nie zostało udokumentowane, że powodują martwicze zapalenie ucha zewnętrznego. Na szczęście dla mężczyzny, usunięcie fragmentu wacika z ucha i potężna dawka antybiotyków podawanych przez 8 tygodni doprowadziła do pełnego wyleczenia.



Przy tej okazji należy przypomnieć, że lekarze odradzają czyszczenie uszu za pomocą jednorazowych patyczków higienicznych.