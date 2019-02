Pasma górskie we wnętrzu Ziemi

Pod powierzchnią naszej planety znajdują się pasma górskie wysokie jak Andy. To odkrycie może zrewolucjonizować geologię!

Zdjęcie Tak może wyglądać budowa Ziemi - między płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym znajdują się pasma górskie /materiały prasowe

Płaszcz ziemski to warstwa Ziemi o grubości ok. 2900 km, znajdująca się między skorupą a jądrem. W skład płaszcza wchodzi aż 70 proc. objętości ziemskiej materii, więc struktura ta spełnia kluczową rolę w procesach uwalniania energii z wnętrza naszej planety. Naukowcy odkryli, że granica między płaszczem ziemskim a innymi warstwami może być bardzo szorstka i przypominać pasma górskie oraz płaskowyże obserwowane na całym świecie. Odkrycie to może ujawnić miejsca spoczynku utraconych kontynentów.



Głębsze warstwy płaszcza daleko wykraczają poza ludzkie zdolności badań. Możemy zrozumieć skład wewnętrznego i zewnętrznego rdzenia Ziemi w sposób pośredni, na przykład poprzez badanie fal sejsmicznych wywołanych przez trzęsienia ziemi, które odbijają się od wewnętrznych granic planety, jak światło częściowo odbijane podczas przejścia przez szła o różnej gęstości. Dr Jessica Irving z Uniwersytetu Princeton zastosowała ten sam pomysł, aby przyjrzeć się subtelniejszym różnicom w składzie płaszczu ziemskiego.



W 1994 r. trzęsienie ziemi o sile 8,3 stopni w skali Richtera pod Boliwią obaliło ideę płyt wchodzących w reakcję na dużych głębokościach. Wstrząsy dochodziły z głębokości 647 km, ale znacznie poważniejsze zdarzenia miały miejsce 300 km poniżej. Dla geologów wydarzenie to okazało się bogatym źródłem informacji.



25 lat później dr Irving przeanalizowała dane pochodzące z sejsmografów na całym świecie i stwierdziła wyraźny kontrast w sposobie, w jaki trzęsienia ziemi rozproszyły się w płaszczu. Na głębokości 410 km - między miejscem, w którym nastąpiło trzęsienie a powierzchnią ziemi - prawdopodobnie znajdowała się płaska granica między warstwami. Zupełnie inaczej było na głębokości 660 km - tam granice między strukturami były znacznie bardziej chropowate.



Naukowcy wyciągnęli niezwykłe wnioski: głęboko pod powierzchnią ziemi znajdują się łańcuchy górskie o wysokości Andów. Jeszcze nie wiadomo czy podobne struktury występują na granicach innych warstw, ale jest to prawdopodobne. Dzięki dalszym badaniom, będzie możliwe zlokalizowanie starożytnych płyt tektonicznych, które zostały wchłonięte przez płaszcz ziemski.