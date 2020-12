Pandemia spowolniła globalne ocieplenie, ale to nadal nie wystarczy

​Ziemia jest nadal na drodze do ogrzania o ponad 3 stopnie Celsjusza do końca stulecia - i to nawet mimo spadku emisji gazów cieplarnianych, spowodowanego przez pandemię COVID-19. Co to dla nas oznacza?

Zdjęcie Pandemia COVID-19 zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych do atmosfery /123RF/PICSEL

Przedstawiciele ONZ powiedzieli, że 7-procentowy spadek emisji dwutlenku węgla w 2020 r. będzie miał "znikomy wpływ" na globalne ocieplenie bez rezygnacji z paliw kopalnych. Wciąż panuje przepaść między założeniami teoretycznymi a działaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Reklama

Pandemia COVID-19 może jednak być pod pewnym względem pożyteczna dla naszej planety. Naukowcy wskazują, że "zielona odbudowa" wywołana przez obecną pandemię, mogłaby zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 25 proc. w 2030 r. W ten sposób świat zbliżyłby się do poziomu wymaganego do ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC, które jest zgodne z ustaleniami porozumienia paryskiego.



Biorąc pod uwagę ocieplanie klimatu o nieco ponad 1oC w porównaniu z czasami przedindustrialnymi, Ziemia już teraz doświadcza silniejszych susz, gwałtownych pożarów oraz burz, które stały się bardziej śmiercionośne z powodu podnoszenia się poziomu oceanów.



- W 2020 r. świat się zamknął. W tym czasie zaobserwowaliśmy 7-procentowy spadek emisji dwutlenku węgla. Ale wiemy, że to nie jest właściwe rozwiązanie. Zamknięcie świata oznacza, że 1,9 mld dzieci nie chodzi do szkoły - powiedziała Inger Anderson dyrektor wykonawcza UNEP (UN Environment Programme). Pandemia może pomóc spowolnić zmiany klimatyczne. Ale nie wystarczy, jeżeli nie odejdziemy od stosowania paliw kopalnych.



Zdjęcie Grafika przygotowana przez NASA - możliwa mapa temperatur w 2100 roku / NASA

Powszechnie wiadomo, że emisje dwutlenku węgla muszą spadać o 7,6 proc. rocznie do 2030 r., aby realne było osiągnięcie założeń porozumienia paryskiego, czyli ocieplania klimatu na poziomie 1,5oC. Niestety, odbicie emisji dwutlenku węgla w 2021 r. jest nieuniknione. To z kolei stanowi kolejne zagrożenie dla naszej planety.



Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5oC, produkcja ropy, gazu i węgla musi spadać o 6 proc. rocznie. Jest to mało prawdopodobne, mimo starań wszystkich rządów na świecie.



Naukowcy już przygotowują się do roku 2100, gdy Ziemia będzie ocieplać się o ponad 3oC. Będzie to miało niekorzystne przełożenie na ekstremalne zjawiska pogodowe i wypieranie ludzi z ich naturalnych terenów.

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj ponad 20 000 zł!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!