​Odkryto nową technikę przekształcania odpadów roślinnych w paliwo do silników odrzutowych.

Zdjęcie Nowe paliwo zasili samoloty pasażerskie przyszłości? /123RF/PICSEL

Transport lotniczy generuje obecnie mniej niż 5 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, ale ze względu na intensyfikację ruchu lotniczego, statystyka ta będzie rosnąć. Aby zoptymalizować transport lotniczy, konieczne jest opracowanie nowych samolotów, a co za tym idzie - innowacyjnych paliw.

Reklama

Prof. Ning Li z Instytutu Fizyki Chemicznej w Dalian opracował proces przetwarzania odpadów roślinnych w paliwo lotnicze. Jak to jest możliwe? Celuloza jest tanim odnawialnym i łatwo dostępnym polimerem występującym w ścianach komórkowych roślin. Już wcześniej udawało się przetwarzać celulozę w łańcuchowe alkany i stosować jako paliwo do silników odrzutowych. Ale tym razem udało się opracować bardziej złożone związki, które można stosować jako paliwo lotnicze o dużej gęstości.



Zespół prof. Li odkrył, że celuloza może być przekształcana w 2,5-heksanodion. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie mieszaniny policyklicznych alkanów C12 i C18 o niskiej temperaturze krzepnięcia i gęstości o 10 proc. większej niż konwencjonalnych paliw. To oznacza, że substancja może być używana jako paliwo zastępcze lub dodatek poprawiający wydajność innych paliw odrzutowych.



Naukowcy są przekonani, że nową technikę wkrótce będzie można stosować komercyjnie. Żadne konkretne daty nie zostały jednak podane.