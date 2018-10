ONZ alarmuje: Mamy tylko 12 lat na zahamowanie zmian klimatu

Powołany przez ONZ Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu opublikował raport, w którym wezwał do szybkich, daleko idących i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach działalności społecznej. Mają one zapobiec niszczycielskim zmianom klimatu.

Zdjęcie Mamy tylko 12 lat na zahamowanie zmian klimatu /materiały prasowe Technauka Ogromna dziura na australijskiej plaży

Raport, który opiera się na ponad 6000 referencjach naukowych, sporządzonych przez 91 autorów z 40 krajów, przedstawia wzrost globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej.

Reklama

Naukowcy twierdzą, że prowadzi on do coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, wzrostu poziomu mórz, zmniejszania się warstw lodu morskiego w Arktyce oraz wielu innych niekorzystnych zmian w środowisku.

Profesor Ove Heugh-Guldberg z australijskiego Uniwersytetu w Queensland podkreślił, że zmiany klimatyczne już teraz w dużym stopniu oddziałują na ludzi i ekosystemy, a w przyszłości ich negatywny wpływ jeszcze się zwiększy, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze.

W raporcie poinformowano również, że do 2030 roku, globalna emisja dwutlenku węgla spowodowana przez człowieka będzie musiała spaść aż o 45 proc., jeśli mamy uniknąć najgorszego. Pozostało więc już tylko 12 lat, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmiany klimatu.