Oki wprowadza Rozciągliwe Elastyczne Obwody Drukowane

Firma Oki ogłosiła wprowadzenie na rynek swoich elastycznych obwodów drukowanych (Stretchable Flexible Printed Circuits) "rozciągliwych FPC". Produkt dostosowuje się do złożonych ruchów, w tym nawet ruchów ludzkiego ciała.

Zadziwiające postępy technologiczne i rosnąca złożoność urządzeń elektronicznych w ostatnich latach spowodowały zapotrzebowanie na nowe cechy elastycznych obwodów drukowanych (FPC) stosowanych jako materiały okablowania. Wymagania dotyczące materiałów okablowania, jakie można znaleźć w urządzeniach do noszenia na ubrania, obejmują możliwość montażu części funkcjonalnych, jak również lekkiej, cienkiej konstrukcji i elastyczności niezbędnej do zapewnienia komfortu podczas noszenia. Ponadto materiały te muszą zapewniać elastyczność potrzebną do dostosowania się do różnych ruchów ludzkiego ciała. Istniejące FPC oferują lekkość, cienki profil, giętkość i możliwość montażu, ale brakuje im elastyczności.



Nowo wdrożone "rozciągliwe FPC" oferują elastyczność poprzez zastąpienie poliamidu, szeroko stosowanego w istniejących FPC, elastycznym podłożem. To elastyczne podłoże może być wielokrotnie rozciągane, podobnie jak guma, i jest odporne na ciepło, co pozwala na montaż elementów lutowanych. Jego przewód obwodowy posiada takie samo okablowanie miedziane jak istniejące FPC, lecz metoda okablowania została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić pracę z rozciągliwym podłożem. Zastosowanie miedzianego okablowania minimalizuje wahania rezystancji przewodów z powodu rozszerzania lub kurczenia się FPC, umożliwiając wykorzystanie FPC jako czujnika. Potencjalne zastosowania "Rozciągliwych FPC" obejmują wykorzystanie jako noszonego czujnika do diagnozowania choroby w klatce piersiowej; "rozciągliwy FPC" jest owinięty wokół klatki piersiowej, aby na bieżąco mierzyć wahania sygnału w miedzianym okablowaniu.



Łącząc elastyczność z istniejącymi cechami FPC, "rozciągliwy FPC" może być wykorzystany jako elastyczny materiał okablowania w urządzeniach nadających się do noszenia i umożliwi tworzenie coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych.