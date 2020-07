​66 milionów lat temu, wyginęło aż 75 procent wszystkich organizmów na Ziemi - w tym dinozaury. Potwierdzono, że bezpośrednią przyczyną tego wydarzenia była asteroida, która uderzyła w region u wybrzeży obecnego Meksyku.

Wielu naukowców twierdziło, że wpływ na wymieranie kredowe (66 mln lat temu) miał również intensywny wulkanizm. Najnowsze badania potwierdzają, że za głównego winowajcę należy uważać asteroidę. W wyniku jej uderzenia w naszą planetę doszło do takich zmian środowiskowych, że klimat stał się niegościnny dla dinozaurów i innych gatunków.

Wyniki opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences" dotyczą skutków uderzenia asteroidy Chicxulub na półwysep Jukatan i erupcji pokryw lawowych, tworzących płaskowyż Dekan w Indiach. Oba zjawiska uwalniały gazy i materiał do atmosfery - jedno natychmiastowo (asteroida), a drugie w ciągu kilkudziesięciu tysiącleci (trapy Dekanu). Zdarzenia te miały wpływ na klimat, ale naukowcy nie byli pewni jak bardzo.



Uczeni wykorzystali zarówno modele matematyczne, jak i geologiczne markery klimatyczne. Połączono je z czynnikami środowiskowymi, takimi jak opady i temperatura. Okazało się, że samo uderzenie asteroidy uwolniło cząsteczki, które zablokowały Słońce, pogrążając planetę w zimie trwającej dziesiątki lat.



- Nasze badania pokazują, że asteroida spowodowała zimę uderzeniową trwającą dziesiątki lat, a te efekty środowiskowe zdziesiątkowały odpowiednie środowiska dla dinozaurów. Natomiast skutki intensywnych erupcji wulkanicznych nie były wystarczająco silne, aby znacząco zakłócić globalne ekosystemy. Nasze badania potwierdzają, po raz pierwszy ilościowo, że jedynym prawdopodobnym wytłumaczeniem wymierania kredowego była zima uderzeniowa, która wyeliminowała siedliska dinozaurów na całym świecie - powiedział dr Alessandro Chiarenza, główny autor badań.



Nowe badania całkowicie obalają scenariusz trap Dekanu jako jedną z przyczyn wymierania kredowego. Naukowcy sugerują natomiast, że intensywny wulkanizm pomógł niektórym gatunkom przezwyciężyć zniszczenia spowodowane przez zimę uderzeniową.