Odtworzono wygląd psa sprzed 4000 lat

Po raz pierwszy technologia rekonstrukcji twarzy ujawniła wygląd neolitycznego psa, który żył około 4000 lat temu.

Zdjęcie Tak wyglądał pies ponad 4000 lat temu. Fot. Historic Environment Scotland /materiały prasowe

Czaszka psa została znaleziona w Cuween Hill Chambered Cairn w szkockim archipelagu Orkadów. Czterokomorowy kopiec został zbudowany między 3000 a 2400 r.p.n.e. i stanowi on doskonały przykład neolitycznego grobowca wykorzystywanego do starożytnych pochówków przez niektóre z najwcześniejszych społeczności rolniczych w regionie. W 1901 r. z kopca wydobyto 24 czaszki psów i kotów oraz co najmniej 8 ludzi.



W kolejnych dziesięcioleciach nowe technologie, takie jak datowanie radiowęglowe, wykazały, że kości psa zostały umieszczone w grobowcu ponad 500 lat po powstaniu kopca. To oznacza, że psy odgrywały ważną rolę w starożytności i rytualnych pochówkach.



- Tak jak dzisiaj psy są cenionymi zwierzętami domowymi, zajmowały one ważne miejsce w neolitycznych Orkadach. Szkolono je jako zwierzęta strażnicze. Być może były wykorzystywane przez rolników do pomocy w wypasie owiec - powiedział Steve Farrar, szef zespołu badawczego.



Naukowcy dokonali rekonstrukcji pysku jednego z psów na podstawie czaszki znalezionej na Orkadach. Stworzyli realistyczny model głowy, mięśni, skóry i sierści psa, a następnie wykonali go dzięki technologii druku 3D. Prawdopodobnie był to pies wielkości zbliżonej do współczesnego collie.



Jest to pierwsza próba odtworzenia wyglądu zwierzęcia z czasów neolitu.