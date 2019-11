Odkryto tajemniczy mur w Iranie

Archeolodzy odkryli pozostałości kamiennego muru w Iranie o długości słynnego wału Hadriana, który został wzniesiony przez Rzymian w północnej Brytanii.

Zdjęcie Mur Gawri /materiały prasowe

Nowo odkryty mur rozciągający się na ok. 115 km został znaleziony w hrabstwie Sar Pol-e Zahab w zachodnim Iranie. Budowla biegnie z północy na południe od gór Bamu do obszaru w pobliżu wioski Zhaw Marg na południu.



- Przy szacowanej objętości około miliona metrów sześciennych kamienia wymagałoby to znacznych zasobów pod względem siły roboczej, materiałów i czasu - powiedział Sajjad Alibaigi z Uniwersytecie w Teheranie.



Ceramika znaleziona wzdłuż muru sugeruje, że został on zbudowany między IV w. p.n.e. i VI w. n.e.



- Pozostałości konstrukcji, teraz zniszczone, są widoczne w miejscach wzdłuż muru. Mogą to być połączone wieżyczki, choć sam mur jest wykonany z naturalnych, lokalnych materiałów, takich jak bruk czy głazy z zaprawą gipsową - powiedział Alibaigi.



Chociaż istnienie muru nie było znane archeologom, mieszkający w jego pobliżu ludzie od dawna wiedzieli o nim, nazywając go mianem muru Gawri.



Archeolodzy nie są pewni, kto i w jakim celu zbudował konstrukcję. Z powodu złego stanu zachowanych fragmentów muru, naukowcy nie są nawet w stanie ocenić dokładnie jego szerokości i wysokości. Według ich wstępnych szacunków, miał on 4 m szerokości i ok. 3 m wysokości.

Zdjęcie Mur Gawri / materiały prasowe

Reklama

- Nie jest jasne, czy mur miał charakter obronny czy symboliczny - wyjaśnił Alibaigi.



Odkryty mur mógł wyznaczać granicę starożytnego imperium, być może Partów lub Sasan. Oba imperia zbudowały w zachodnim Iranie zamki, miasta i systemy nawadniające, więc prawdopodobnie oba miały środki na budowę Muru Gawri.



Nie jest to jedyna tego typu konstrukcja w Iranie. Archeolodzy znaleźli podobne struktury w północnej i północno-wschodniej części Iranu.