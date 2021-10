Odkryto tajemniczą cytadelę w ruinach miasta Majów

Ukryta dzielnica Tikal przypomina nieco rozkład Teotihuacan, rozległej metropolii powstałej wieki przed narodzinami Azteków, zbudowanej przez nieznaną dotąd kulturę. Nowe odkrycie może dać naukowcom kilka wskazówek, jak Tikal i Teotihuacan oddziaływały na siebie. Mimo iż były oddalone od siebie o 1000 km, były połączone szlakami handlowymi.

- To, co uznaliśmy za naturalne wzgórza, w rzeczywistości zostało zmodyfikowane i dostosowane do kształtu cytadeli - obszaru, który prawdopodobnie był pałacem cesarskim - w Teotihuacan. Niezależnie od tego, kto i dlaczego zbudował tę replikę na mniejszą skalę, pokazuje to bez wątpienia, że istniał inny poziom interakcji między Tikal i Teotihuacan niż wcześniej sądzono - powiedział Stephen Houston, antropolog z Brown University w Rhode Island.



Znalezisko jest tym bardziej zaskakujące, że Tikal było intensywnie przeszukiwane i badane od lat 50. XX wieku - jest to jedno ze starożytnych miast, o których wiemy najwięcej. I przez cały ten czas, jego część była ukryta przed naszym wzrokiem.



Nowo odkryte budynki mogły być ambasadą dyplomatyczną jakiegoś rodzaju, a może placówką wojskową. Wydaje się, że zostały wykonane przez ludzi z Teotihuacan lub miejscowych pod ich kontrolą.



- To sugeruje, że lokalnym budowniczym kazano stosować całkowicie nielokalną technologię budowlaną podczas budowy tego rozległego kompleksu budynków. Rzadko widzieliśmy dowody na cokolwiek innego niż dwukierunkowa interakcja między dwiema cywilizacjami, ale tutaj wydaje się, że patrzymy na obcokrajowców, którzy agresywnie wprowadzają się na ten teren - dodał Houston.



Wykopaliska ujawniły, że budynki Tikal zostały wykonane z tynku błotnego, a nie z tradycyjnego wapienia Majów, co sugeruje jakąś próbę zbudowania replik. Odpowiadają one również specyficznej orientacji budynków Teotihuacan, która wynosi 15,5o na wschód od północy.

