Odkryto tajemnice mumii sprzed 2600 lat

Zajęło to 2600 lat, ale specjaliści w końcu ustalili, w jaki sposób umarła kobieta z kręconymi włosami ze starożytnych Teb.

Zdjęcie Takabuti /materiały prasowe

20-letnia Takabuti została zamordowana podczas gwałtownego ataku nożem. Analiza zmumifikowanych szczątków kobiety ujawniła więcej jej tajemnic. Okazuje się, że Takabuti miała dwa rzadkie schorzenia: dodatkowy ząb i dodatkowy kręg.



Chociaż Takabuti pochodziła ze starożytnych Teb, jej mumię wyciągnięto w intensywny handel mumiami po wojnach napoleońskich. Kiedy Thomas Greg, bogaty Irlandczyk, kupił jej szczątki w 1834 r. i przywiózł z Egiptu do Belfastu, Takabuti była pierwszą znaną mumią egipską, która dotarła do Irlandii.



W tym czasie egiptolog Edward Hincks rozszyfrował hieroglify i odkrył, że kobieta nazywała się Takabuti. W momencie śmierci miała ok. 20 lat, była mężatką i członkinią sławnego domu w Tebach. Ojciec kobiety był kapłanem, który służył Amonowi, bogowi słońca.



Istnieje bogata historia testów Takabuti od czasu jej pierwszego dotarcia do Belfastu w 1835 r. W ostatnich latach mumia została poddana skanom rentgenowskim i tomografii komputerowej, a także analizie włosów i datowaniu radiowęglowemu. Wykazały one, że Takabuti żyła ok. 660 r.p.n.e., pod koniec 25. dynastii.



Analiza DNA wykazała, że Takabuti była genetycznie bardziej podobna do Europejczyków niż współczesnych Egipcjan. Tomografia komputerowa wykazała, że serce kobiety było nienaruszone i doskonale zachowane. Ślady ran wskazały, że Takabuti została dźgnięta w górną część pleców, w okolicach lewego ramienia.



Mumię Takabuti każdy może zobaczyć na własne oczy w Muzeum Ulster w Irlandii Północnej.