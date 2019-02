Odkryto szkielet nastolatki w pobliżu piramidy sprzed 4600 lat

​Archeolodzy odkryli szkielet nastoletniej dziewczyny tuż obok kompleksu egipskich piramid.

Zdjęcie Wraz ze szkieletem nastolatki znaleziono także czaszki byków /materiały prasowe

Odkrycia dokonano w Meidum, miejscu wykopalisk archeologicznych położonym około 100 km na południe od Kairu. Chociaż nie ma żadnych dowodów, które mogłyby sugerować, kiedy znaleziony szkielet mógł być pochowany, piramida, u której podnóży został złożony liczy 4600 lat. To czasy budowy pierwszych piramid w Egipcie.

Reklama

Opierając się na badaniu kości, archeolodzy uważają, że szczątki należały do nastoletniej kobiety, prawdopodobnie w wieku 13 lat. Niewielka ściana cegieł otaczająca miejsce pochówku sugeruje, że kiedyś istniał tu cmentarz.



W tej chwili pozostaje tajemnicą kim była nastolatka, ale naukowcy mają kilka wskazówek, które mogą pomóc im rozszyfrować tajemnicę. Szkielet leżał obok trzech małych garnków i zamkniętego papirusu, którego treść właśnie jest rozszyfrowywana.



Co ciekawe, w grobie znajdują się także czaszki dwóch byków. Nie wiadomo w jakim celu je tam złożono, ale to zwierzę często pojawia się w mitologii egipskiej. Apis był bóstwem często przedstawianym pod postacią byka.



Uważa się, że budowa piramidy w Meidum została rozpoczęta pod rządami Huniego, ostatniego faraona Trzeciej Dynastii, którego panowanie zakończyło się ok. 2600 r.p.n.e. Budowę ukończono podczas panowania jego następcy, Sneferu.