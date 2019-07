Odkryto skamieniałości zawierające "dziwne" cyjanobakterie

Nie wszystkie skamieniałości to pozostałości po dinozaurach lub dużych ssakach. Niektóre mają postać malutkich plamek.

Zdjęcie Nowo odkryte skamieniałości zawierające cyjanobakterie są naprawdę dziwne /materiały prasowe

Naukowcy odkryli niedawno małe plamki pod postacią skamieniałych bakterii sprzed 2,5 mld lat. Te starożytne mikroby to prawdopodobnie cyjanobakterie, ale mają nietypowe kształty, więc nie ma pewności. Jeżeli odkrycie zostanie potwierdzone, mogą być to cyjanobakterie, które pomogły przekształcić naszą atmosferę pompując do niej tlen.



Nowo odkryte skamieniałości pochodzą z okresu 100-200 mln lat przed katastrofą tlenową, kiedy nasza atmosfera przeszła z fazy, w której nie miała tlenu do fazy, w której tego gazu były niewielkie ilości.



- To bardzo ważny okres w historii Ziemi, zarówno jeżeli chodzi o ewolucję planety, jak i ewolucję samego życia - powiedział prof. Andrew Czaja z Uniwersytetu w Cincinnati, główny autor badania.



Nie mamy jednak zbyt wielu skamieniałości z tego okresu. Nauce są znane tylko cztery przypadki mikroskamieniałości datowanych na 2,5-2,7 mld lat temu.



Czaja znalazł nowe w RPA, kiedy natknął się na skałę zwaną stromatolitem, która składała się z warstw wapienia i osadów pozostawionych przez cyjanobakterie. W laboratorium okazało się, że jest ona pełna mikroskamieniałości, więc uczeni zaczęli je analizować.



Naukowcy nie mają pewności, na jakiego rodzaju mikroorganizmy patrzą, ale ponieważ znaleziono je w stromatolicie, mogą być starożytnymi cyjanobakteriami. Ale niektóre z nich są większe niż współczesne cyjanobakterie, których rozmiary wahają się między 5 a 10 mikronami. Wśród odkrytych w RPA okazów są takie, które mierzą nawet 60 mikronów.



Nie wiadomo, dlaczego niektóre z nowo odkrytych bakterii mają dziwne wypukłości, które mogą być organem służącym do aseksualnego rozmnażania.



Uczeni planują powrót do Afryki, w celu poszukiwania kolejnych skamieniałości, które mogą rozwiać liczne wątpliwości.