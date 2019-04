Odkryto przyczyny największego wymierania w historii Ziemi

Około 250 milionów lat temu życie na Ziemi rozkwitało, ale nagle doszło do katastrofy na niewyobrażalną skalę. Zwierzęta i rośliny zostały unicestwione w krótkim czasie, a naukowcy nadal spierają się, co mogło być tego przyczyną. Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii zakłada, że do atmosfery dostały się wielkie ilości rtęci, bardzo toksycznego pierwiastka.

Zdjęcie Lawa, która wywołała kataklizm miała wielką płynność i rozciągała się na dziesiątki, a nawet setki kilometrów /123RF/PICSEL

Wymieranie permskie jest nazywane "matką wszystkich wymierań', głównie ze względu na skalę zniszczenia. Była to największa katastrofa biosfery w dziejach Ziemi. W ciągu kilku milionów lat, czyli w stosunkowo niedługim okresie, wymarło ponad 90 procent gatunków morskich! Do tego zniszczeniu uległa prawie cała roślinność, co dziś skutkuje tym, że w pokładach geologicznych z tamtego okresu nie występuje węgiel.

Rtęć, którą odnaleziono w skamielinach, wskazuje na to, że okres wymierania z permu był wywołany gigantycznymi erupcjami wulkanicznymi na Syberii. To właśnie one przyczyniły się do wydostanie się z głębi Ziemi tego niebezpiecznego pierwiastka.Ta teoria wymierania permskiego została ostatecznie potwierdzona przez naukowców z Uniwersytetu Cincinnati w USA i z Chińskiego Uniwersytetu Nauk o Ziemi. Ich wspólne badania na ten temat zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature".

Naukowcy odkryli ślady rtęci w złożach sprzed 252 milionów lat. Ich zdaniem została ona uwolniona do atmosfery w procesie spalania węgla, który zawierał pokłady tego metalu ciężkiego. Wraz z deszczem rtęć dostała się do oceanów, a następnie znalazła się w osadach morskich na całym świecie.