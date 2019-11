Odkryto pionek szachowy sprzed 1300 lat

Fragment piaskowca wielkości dłoni znaleziony w 1991 r. w Jordanii wydaje się być najstarszym znanym pionkiem szachowym.

Zdjęcie Znalezisko dokonane przez J.P. Olesona /materiały prasowe

Ten liczący 1300 lat prostokątny kawałek skały z dwoma rogowymi wypukłościami na szczycie przypomina figurę szachową znaną jako wieża. W tym regionie odnaleziono kilka podobnych przedmiotów, choć wszystkie są dużo młodsze.



Proste gry planszowe funkcjonowały już 4000 lat temu w Eurazji. Zespół Johna Olesona, archeologa z kanadyjskiego Uniwersytetu Wiktorii, wyjawił, że zachowane pisemne relacje wskazują na powstanie szachów w Indiach co najmniej 1400 lat temu. Kupcy i dyplomaci prawdopodobnie przenieśli grę na zachód.



Tajemniczy pionek szachowy wykopany w Humeimie znajdującej się na niegdyś ważnym szlaku handlowym, pochodzi z lat 680-749, kiedy mieszkała tu zamożna rodzina islamska.



Szachy stały się bardzo popularne we wczesnym świecie islamskim. O grze można przeczytać w wielu historycznych tekstach z tamtego okresu. Prawdopodobnie dochodziło nawet do pojedynków szachowych między muzułmanami i chrześcijanami.



Odkryty pionek z Humeimy jest najstarszą znalezioną figurą szachową. Obecnie znajduje się on na Uniwersytecie Wiktorii, gdzie jest poddawany licznym analizom.