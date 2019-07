Odkryto pałac należący do tajemniczej cywilizacji

W Kurdystanie odkryto ruiny pałacu należącego do tajemniczego imperium Mittani.

Zdjęcie Odkryty pałac należący do imperium Mittani /materiały prasowe

Zespół kurdyjskich i niemieckich archeologów odkrył pałac z epoki brązu w Regionie Kurdystanu. Prawdopodobnie powstał on w czasach imperium Mittani ok. 3500 lat temu.



- Jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w regionie w ostatnich dziesięcioleciach i ilustruje sukces współpracy kurdyjsko-niemieckiej - powiedział Hasan Ahmed Qasim, archeolog zaangażowany w wykopaliska.



Wielkie odkrycie miało miejsce po suszy. Ruiny wyłoniły się z wody, której poziom znacznie opadł. Niestety, naukowcy nie mieli wiele czasu na badania - musieli je ukończyć, zanim poziom wody ponownie nie wzrósł.



W krótkim czasie uczeni częściowo wydobyli osiem z dziesięciu pokoi pałacu. Znaleźli płyty podłogowe wykonane z cegieł i malowidła ścienne zawierające czerwone i niebieskie pigmenty.



- W drugim tysiącleciu przed naszą erą murale były typową cechą pałaców na Bliskim Wschodzie, ale rzadko je odkrywamy. Każde takie zdarzenie należy uznać za sensację archeologiczną - powiedziała Ivana Puljiz z IANES.



Odkryto także 10 tabliczek klinowych, które powinny ujawnić szczegóły dotyczące polityki, gospodarki i historii imperium. Obecnie trwają próby ich tłumaczenia. Archeolodzy uważają, że miejsce znalezienia pałacu - Kemune - może być w rzeczywistości starożytnym miastem Zakhiku. Zostało one wymazane ze źródeł historycznych w 1800 r.p.n.e. Nowe odkrycia sugerują, że miasto istniało co najmniej 400 lat dłużej.



Pałac stał kiedyś na podwyższonym tarasie z widokiem na dolinę zaledwie 20 m od wschodniego brzegu Tygrysu (rzeki). Obiekt należał do imperium Mittani. To tajemnicze państwo założone przez Hurtów w północnej Mezopotamii i północnej Syrii. jest uważane za jedną z najmniej znanych starożytnych cywilizacji - do dziś nie zidentyfikowano nawet stolicy imperium. Odkryte ruiny to zaledwie fragment królestwa.