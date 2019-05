Odkryto organizmy głębinowe oddychające arsenem

Naukowcy przeszukiwali oceaniczne głębiny w nadziei na znalezienie organizmów żyjących w warunkach beztlenowych. Okazało się, że istnieje ok. 1 proc. bakterii, które do oddychania komórkowego wykorzystują arsen, a nie azot i siarkę, jak większość. Nigdy do tej pory nie odkryto tego typu organizmów w oceanach.

Zdjęcie Organizmy głębinowe wykorzystują różne mechanizmy metabolizmu /123RF/PICSEL

Zdolność do metabolizmu arsenu jest prawdopodobnie pozostałością po wczesnej Ziemi. Ponieważ na początku istnienia naszej planety tlen był rzadkością, pierwsze formy życia nie korzystały z niego. Zamiast tego, arsen był jednym ze źródeł energii, którego w oceanach było wtedy sporo.



- Od dawna wiemy, że w oceanach występuje niski poziom arsenu. Ale pomysł, że organizmy żywe mogą wykorzystywać ten pierwiastek do wytwarzania energii jest zupełnie nowy. To pokazuje, ile jeszcze nie wiemy o głębinowej florze i faunie - powiedziała prof. Gabrielle Rocap, oceanografka z Uniwersytetu Waszyngtońskiego.



Uczeni zebrali fragmenty genomów nowo odkrytych organizmów. Odkryli, że wykorzystują one dwie ścieżki genetyczne, które łączą się z cząsteczkami arsenianu lub arseninu.