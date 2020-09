Odkryto nowy typ nadprzewodnika

​Naukowcy odkryli nieznany wcześniej typ nadprzewodnika.

Zdjęcie Nadprzewodniki cechują się niezwykłymi właściwościami /123RF/PICSEL

Uczeni od lat spekulowali, że istnieją inne typy nadprzewodników, które jeszcze nie zostały odkryte - poza nadprzewodnikami fal s i d. Teraz po raz pierwszy zidentyfikowano nadprzewodnik fal g, co może otworzyć "szereg nowych możliwości".



Nadprzewodniki to materiały, które nie wykazują oporu elektrycznego, umożliwiając przepływ energii elektrycznej z niemal stuprocentową wydajnością. Stały się one kluczowym elementem superkomputerów i komputerów kwantowych.



Nadprzewodniki wymagają schłodzenia do ekstremalnie niskich temperatur, by można było z nich korzystać. Grupa naukowców pod kierownictwem Brada Ramshawa odkryła nadprzewodnik fali g, nowy typ nadprzewodnika, który jest obdarzony zupełnie nowymi właściwościami. Wykazuje on zupełnie inny rodzaj pędu niż nadprzewodniki typu s i d.



- Ten eksperyment naprawdę pokazuje możliwość powstania nowego typu nadprzewodnika, o którym nigdy wcześniej nie myśleliśmy. To otwiera mnóstwo możliwości tego, czym może być nadprzewodnik i jak może się objawiać - powiedział Brad Ramshaw.



Dzięki nowemu odkryciu fizycy będą w stanie lepiej zrozumieć różne właściwości materiałów. W przyszłości mogą one zostać wykorzystane do budowy superkomputerów lub ultraczułych detektorów.