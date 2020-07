Odkryto nowy system uskoków tektonicznych w Nepalu

​Naukowcy odkryli nowy uskok tektoniczny w południowo-wschodnim Nepalu, który może potencjalnie powodować trzęsienia ziemi na gęsto zaludnionym obszarze.

Zdjęcie W Himalajach może dojść do kolejnych, niszczycielskich trzęsień ziemi /123RF/PICSEL

- Odkryliśmy serię uskoków tektonicznych u podnóża Himalajów, których nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy - powiedział John Waldron z Uniwersytetu Alberta, jeden z autorów badań.

Nowo odkryty uskok tektoniczny w pasie górskim znajduje się 40 km dalej na południe niż do tej pory sądzono. Co to oznacza?



- Ta sieć uskoków pokazuje, że deformacja Himalajów sięga dalej niż wcześniej sądziliśmy i daje wgląd w geometrię i powstawanie powstających łańcuchów górskich - dodał Mike Duavall, drugi z autorów pracy badawczej.



Uczeni wykorzystali profile sejsmiczne - obrazy, które wyglądają jak plastry kilku górnych kilometrów skorupy ziemskiej. Zostały one zebrane podczas poszukiwań ropy naftowej, poprzez rejestrację fal dźwiękowych odbijających się od warstw osadowych zalegających pod równiną zalewową Gangesu. Mimo iż południowo-wschodni Nepal jest prawie płaski, występują tu ruchy tektoniczne.

Mimo iż w regionie tym nie odnotowano trzęsienia ziemi od ok. 100 lat, trzeba liczyć się z takim zagrożeniem.



- Większość z tych uskoków przesuwa się co około tysiąc lat. Odkryliśmy, że znaczna część tego obszaru ma prawie poziomy uskok pod spodem, który ma potencjał do ślizgania się i powodowania niszczącego trzęsienia ziemi - wyjaśnił John Waldron.



Zdjęcie Przykład obrazujący tektonikę płyt / 123RF/PICSEL

Od ponad 100 milionów lat, subkontynent indyjski dryfuje na północ. W ciągu ostatnich 40-50 mln lat subkontynent ten zaczął kolidować z Azją, dając początek Himalajom, największemu pasmu górskiemu na świecie. Indie nadal przesuwają się na północ w kierunku Azji w tempie prawie 2 cm rocznie - mniej więcej tak szybko jak rosną paznokcie.



W 2015 r. poważne trzęsienie ziemi w Katmandu, o sile 7,8 w skali Richtera, zniszczyło setki tysięcy domów, zabijając prawie 9000 ludzi i raniąc ponad 20 000. Chociaż nowo rozpoznane uskoki nie znajdują się w mieście Katmandu, to jednak południowo-wschodnia część Nepalu jest gęsto zaludniona. Potencjalne trzęsienia ziemi mogą być naprawdę katastrofalne.