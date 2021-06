Odkryto nowy gatunek człowieka

​Ponad 120 000 lat temu, Homo sapiens żył obok innego rodzaju starożytnego człowieka, o którym nie wiedzieliśmy aż do teraz. W Izraelu odkryto szczątki czaszki należącej do populacji archaicznych homininów - człowieka z Nesher Ramla.

Zdjęcie Szczątki nowo odkrytego gatunku człowieka / materiały prasowe

Dzięki połączeniu cech zarówno neandertalczyka, jak i archaicznego człowieka, ta nowo odkryta grupa Homo z Lewantu może wstrząsnąć niektórymi starymi założeniami na temat naszego drzewa genealogicznego.

Od dawna uważa się, że neandertalczycy - wymarły gatunek lub podgatunek archaicznych ludzi, którzy żyli w Eurazji do około 40 000 lat temu - pochodzili i rozwijali się w Europie na długo przed pojawieniem się współczesnych ludzi. Jednakże ostatnie dowody genetyczne podały w wątpliwość ten pomysł, wskazując na istnienie nieznanej pozaeuropejskiej grupy, która mogła odegrać dużą rolę w pojawieniu się neandertalczyków.



Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie twierdzą, że odkrycie człowieka z Nesher Ramla może być tym "brakującym ogniwem".



Na stanowisku w pobliżu miasta Ramla archeolodzy odkryli częściowe szczątki skamieniałej czaszki należącej do przedstawiciela rodzaju Homo, w tym część czaszki, fragment szczęki i kilka zębów, a także zestaw kości zwierzęcych i narzędzi krzemiennych. Ujawniono, że czaszka należała do nieznanego przedstawiciela rodzaju Homo, który prawdopodobnie dzielił cechy zarówno z neandertalczykami (zwłaszcza zęby i szczęki), jak i archaicznym Homo (zwłaszcza czaszka).



Jest to nowa grupa Homo, kompletna z jej własnymi odrębnymi cechami i właściwościami, która żyła w Lewancie między 400 000 a 120 000 lat temu.



- Znaleziska archeologiczne związane ze skamieniałościami człowieka pokazują, że człowiek z Nesher Ramla posiadał zaawansowane technologie produkcji narzędzi kamiennych i najprawdopodobniej wchodził w interakcje z lokalnymi Homo sapiens. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że obok Homo sapiens, archaiczny Homo przemierzał ten obszar tak późno w historii ludzkości - powiedział w oświadczeniu dr Yossi Zaidner z Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Hebrajskim.



Zdjęcie Szczątki człowieka z Lewantu / materiały prasowe

Uczeni wierzą, że ludzie z Nesher Ramla byli prawdopodobnie przodkami innych gatunków Homo, z niektórymi członkami grupy migrującymi do Europy, gdzie ostatecznie ewoluowali w neandertalczyków. Inni przenieśli się do Azji, gdzie stali się archaiczną populacją Homo. Co więcej, możliwe jest, że wiele z niezwykłych skamieniałości archaicznych ludzi znalezionych wcześniej w Izraelu, które przez lata wprawiały w zakłopotanie antropologów, mogło należeć do tej nowo odkrytej grupy z Nesher Ramla.



- Przed tymi nowymi odkryciami większość badaczy uważała, że neandertalczycy to "europejska historia", w której małe grupy były zmuszone do migracji na południe, aby uciec przed rozprzestrzeniającymi się lodowcami, a niektóre z nich przybyły do Izraela około 70 000 lat temu. Skamieniałości z Nesher Ramla każą nam zakwestionować tę teorię, sugerując, że przodkowie europejskich neandertalczyków żyli w Lewancie już 400 000 lat temu, wielokrotnie migrując na zachód do Europy i na wschód do Azji. W rzeczywistości nasze odkrycia sugerują, że słynni neandertalczycy z Europy Zachodniej są jedynie pozostałością po znacznie większej populacji, która żyła tu, w Lewancie - a nie na odwrót - wyjaśnił profesor Israel Hershkovitz z Wydziału Anatomii i Antropologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie.