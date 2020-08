Odkryto nowego kuzyna tyranozaura

​Cztery kości znalezione na wyspie Wight należą do gatunku dinozaura nieznanego nauce. Prawdopodobnie był to krewny słynnego tyranozaura. Nowy gatunek mógł mieć ciało o długości 4 m i przemierzać Ziemię ok. 115 mln lat temu.

Zdjęcie Znalezione szczątki należą do nieznanego wcześniej gatunku Vectaerovenator inopinatus /materiały prasowe

Odkrycie opublikowane w "Papers in Palaeontology" opisuje cztery skamieniałości, które zostały przekazane do Sandown Dinosaur Isle Museum. Jednym z łowców skamieniałości jest Robin Ward, który na wakacjach znalazł tajemnicze szczątki.



- Radość ze znalezienia kości, które odkryliśmy, była absolutnie fantastyczna. Pomyślałem, że są wyjątkowe, więc zabrałem je ze sobą kiedy odwiedziliśmy muzeum dinozaurów. Od razu wiedzieli, że to coś rzadkiego i zapytali, czy możemy przekazać szczątki do pełnego zbadania - powiedział Robin Ward.



Znalezione skamieniałości zostały zbadane przez paleontologów z Uniwersytetu w Southampton. Uczeni potwierdzili, że należą one do nieznanego wcześniej gatunku dinozaura.



Nowy okaz został nazwany Vectaerovenator inopinatus i dołącza do Tyrannosaurus rex i współczesnych ptaków znajdujących się w grupie znanej jako teropody. Uważa się, że Vectaerovenator inopinatus zamieszkiwał tereny na północ od Shanklin, gdzie też znaleziono skamieniałości.