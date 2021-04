​Naukowcy rzekomo odkryli nowe wirusy w chińskich laboratoriach. Patogeny zostały znalezione w rolniczych placówkach badawczych w Wuhan i Fuzhou.

Zdjęcie SARS-CoV-2 /materiały prasowe

Zespół naukowców rzekomo odkrył dowody na istnienie nowych wirusów - niektóre z nich to koronawirusy, znalezione w zestawach danych sekwencjonowania rolniczego w laboratoriach w miastach Wuhan i Fuzhou w Chinach. Dane pochodziły z upraw takich jak ryż i bawełna, które zostały zebrane w latach 2017-2020, i wydają się być związane z chorobami ludzkimi, takimi jak SARS i MERS.

Należy podkreślić, że odkrycie to nie zostało jeszcze zweryfikowane przez ekspertów, a chiński zespół podzielił się swoimi ustaleniami na serwerze preprintów arXiv w niedzielę, 4 kwietnia. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, więc na razie nie ma powodów do obaw.



Co dokładnie odkryto?



"Nieoczekiwane odkrycie", jak zespół nazywa swoje ustalenia, wykazało obecność niebezpiecznych chorób ludzkich w rolniczych placówkach badawczych w Wuhan i Fuzhou. Oznacza to, że protokoły bezpieczeństwa tych obiektów mogą zostać zakwestionowane, zwłaszcza jeśli wirusy zostały przypadkowo uwolnione w wyniku złych procedur bezpieczeństwa.



Na przykład zestaw danych dotyczących bawełny został zsekwencjonowany przez Huazhong Agricultural University w 2017 r., a zestaw danych dotyczących ryżu został zsekwencjonowany przez Fujian Agriculture and Forestry University w 2017 r. - w obu przypadkach rzekomo znaleziono nowe wirusy.



Ustalenie, w jaki sposób wirusy przenoszą się z laboratoriów lub zwierząt na ludzi, od dziesięcioleci zaprząta głowy naukowców. Mimo wielu teorii, wciąż nie ma pewności, skąd SARS-CoV-2 wziął się u ludzi i dlaczego doprowadził do tak poważnej pandemii. Zrozumienie tych mechanizmów jest kluczowe, bo może nas ochronić przed kolejnym wybuchem epidemii.